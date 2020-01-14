新澤西國會議員布克 宣布退出2020總統大選

新澤西國會議員布克宣布退選總統。(美聯社) 分享 facebook

角逐2020總統大選民主黨提名者又減一員，新澤西國會議員布克(Cory Booker)13日宣布退選，解散競選團隊。他表示退選原因是看不到勝利的希望，坦言無法在募款活動中獲得足夠的資金支援。

布克在聲明中稱，他很驕傲自己競選團隊為民主黨初選所帶來的價值和想法；他將繼續競選連任國會議員。

根據Real Clear Politics民調，布克的全國民調長期低於2%，不僅遠低於呼聲最高的白登、伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)，甚至也低於政治新人楊安澤。他連續兩次無法進入參選者電視辯論，也讓楊安澤唏噓他是現場參與辯論唯一的有色人種。