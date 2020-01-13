36歲女軍官成美國首位伊朗裔太空人 將執行火星任務

美國第一位女性伊朗裔的太空人潔思敏‧莫格貝利。(NASA官網) 分享 facebook 13名太空人10日從國家太空總署(NASA)的太空人訓練學院結訓，這11名美國人和2名加拿大人將成為2030年代中期執行火星任務的首批人類探索隊成員，包括首位伊朗裔女性潔思敏‧莫格貝利(Jasmin Moghbeli)。

NASA在德州休士頓「詹森太空中心」首度公開舉辦太空人結訓儀式，這六女、七男是從1萬8000多名申請者中精挑細選的菁英，其中兩人來自加拿大太空局(CSA)。

在結業儀式上，每位太空人獲贈象徵「水星計畫七人」(Murcery 7)的銀質胸章，那是NASA首批挑選的太空人團隊；這13名太空人完成首趟太空任務後，將獲得另一枚金質胸章。

36歲的莫格貝利是陸戰隊少校官階、在阿富汗駕直升機執行150多次任務，如今成為首位伊朗裔美國太空人。她說：「我希望每個人都能受到啟發，但若鼓勵與自己有共通點的人，會更容易些，我真心期盼有這般影響力。」

莫格貝利的雙親在1979年伊朗爆發「伊斯蘭革命」後遠走他鄉，她和胞兄在德國出生，但在紐約州長大的她認為美國才是故鄉。

她15歲參加進階太空營，立志飛上青天摘星，不顧雙親擔憂，毅然選讀麻省理工學院(MIT)航空工程，因為這是進入太空團隊的慣例途徑。

她2005年從軍，雖然雙親擔心種族歧視和美伊緊張情勢不穩會有所影響，但她自稱服役期間「未曾感覺到待遇有變」。

「我熱愛人類太空探索的其中一個原因，即是各方普遍認同且團結。」莫格貝利說，美俄或有摩擦，但兩國太空人在國際太空站上密切合作，「我們能在太空看到一般領域看不到的外交活動」。

NASA訂2024年送首位女性和第二位男性登陸月球，執行以希臘神話月亮女神「阿提米絲」(Artemis)為名的任務，盼往後每年都有一趟月球任務；該任務將在月球建立長期前哨基地，供太空人多次往返地球和月球表面，協助人類2028年踏上火星或在火星附近活動。

NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)說：「這些人代表北美精英，這是他們加入我們太空團隊的極妙時刻；2020年標示美國太空人乘著從美國升空的美國火箭回來了，且將成為阿提米絲等任務的重要進程。」

NASA將於11月慶祝人類連續駐守ISS第20周年，且正籌備再次從美國透過商業太空船載運太空人升空，並在2028年前完成永續探索。