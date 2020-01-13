美國最高薪前10名全是醫療業 麻醉師勝過外科醫師

醫師示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 新聞雜誌「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新排行榜顯示，全美薪資最高的職業為醫療相關的工作；而聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)統計，薪資最高的工作是麻醉師，平均年薪為26萬7020美元；其次為外科醫師(25萬5110美元)和口腔外科醫師(24萬2370美元)，該調查中前十名的職業都和醫療有關。

無庸置疑的是這些職業都需要高學歷背景，「美國醫學院學會」指出，2019年公立大學的醫學院四年學費約25萬美元，私立大學則約33萬180美元；另外，「布魯金斯研究院」的研究報告顯示，醫生成為全國前1%富人的機率比其他職業來的高。

在這個25項高收入職業的排行榜中，有14項職業需要博士學位，而其中只有一項不屬於醫療產業工作，那就是被分類為社會服務產業的律師，年收入約為14萬4230美元，排名第18。

另外，僅需大學學歷的職業共有9項，這些高收入工作年收入皆可達六位數；其中最高收入的職業為煉油工程師，年收入為15萬6370美元，排名第12。

煉油工程師一般除了需要出差到鑽油據點設計和研發鑽油技術，其他時間仍在辦公室工作，雖然煉油工程師是大學專業科系中薪資最高的，但工作壓力極高且工作時間長。

飛行員年收入約為14萬6660美元，今年首次登上排行榜，排名第17。有些航空公司會願意僱用只有大學畢業的飛行員；飛行員也需要接受培訓才能獲得民航線的飛行執照，以及聯邦航空管理局認證的「航空運輸飛行員」執照。

飛行員的職缺候選人也必須經過航空公司的心理和實務操作能力測試，最後航空公司就各方面評估後，做出他們認為最嚴謹的決定。