親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

打倒騙子獨裁者? 伊朗「誤擊謊言」激起的反政府大抗爭

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

美國最高薪前10名全是醫療業 麻醉師勝過外科醫師

2020-01-13 16:48世界日報 編譯林梅婕╱綜合報導

醫師示意圖。圖／Ingimage
醫師示意圖。圖／Ingimage
分享
新聞雜誌「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新排行榜顯示，全美薪資最高的職業為醫療相關的工作；而聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)統計，薪資最高的工作是麻醉師，平均年薪為26萬7020美元；其次為外科醫師(25萬5110美元)和口腔外科醫師(24萬2370美元)，該調查中前十名的職業都和醫療有關。

無庸置疑的是這些職業都需要高學歷背景，「美國醫學院學會」指出，2019年公立大學的醫學院四年學費約25萬美元，私立大學則約33萬180美元；另外，「布魯金斯研究院」的研究報告顯示，醫生成為全國前1%富人的機率比其他職業來的高。

在這個25項高收入職業的排行榜中，有14項職業需要博士學位，而其中只有一項不屬於醫療產業工作，那就是被分類為社會服務產業的律師，年收入約為14萬4230美元，排名第18。

另外，僅需大學學歷的職業共有9項，這些高收入工作年收入皆可達六位數；其中最高收入的職業為煉油工程師，年收入為15萬6370美元，排名第12。

煉油工程師一般除了需要出差到鑽油據點設計和研發鑽油技術，其他時間仍在辦公室工作，雖然煉油工程師是大學專業科系中薪資最高的，但工作壓力極高且工作時間長。

飛行員年收入約為14萬6660美元，今年首次登上排行榜，排名第17。有些航空公司會願意僱用只有大學畢業的飛行員；飛行員也需要接受培訓才能獲得民航線的飛行執照，以及聯邦航空管理局認證的「航空運輸飛行員」執照。

飛行員的職缺候選人也必須經過航空公司的心理和實務操作能力測試，最後航空公司就各方面評估後，做出他們認為最嚴謹的決定。

薪資醫學院

延伸閱讀

趕大學甄選 多益測驗下月加場

兩岸微流行／大學「不正經」試題爆紅

交換學生不必出國 「國內留學」正夯

陸中石化大型煉化廠建成 年煉油1000萬噸

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

眾院14日表決遞交時間 川普彈劾最快本週送參院

2020-01-13 14:42

平凡的柯洛布查很會選 有機會擊敗川普

2020-01-13 14:31

4成美國人相信今年會更好 但國家變糟

2020-01-13 14:25

選舉期間 社交媒體如何規範競選廣告？

2020-01-12 19:15

影／NASA暑期實習才三天 美高中生發現新行星

2020-01-12 17:36

首位伊朗裔美國太空人結訓：太空讓我們團結

2020-01-12 16:59

民調：民主黨非裔族群 白登支持度居冠

2020-01-12 13:29

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

伊朗政府瞞3天不認錯 暴亂一觸即發

2020-01-12 22:44

氣到吐血？ 菲立普親王怒飆哈利梅根：搞什麼鬼

2020-01-12 20:21

梅根不適應王室「快崩潰」 哈利急宣布退王室救妻

2020-01-12 23:18

伊朗誤擊客機瞞3天 示威者要哈米尼下台

2020-01-13 00:14

菲律賓塔爾火山噴蒸汽恐爆發 當局籲先撤離

2020-01-12 20:38

伊朗人高喊「獨裁者去死」 要最高領袖哈米尼下台

2020-01-12 22:38

塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知

2020-01-13 06:48

菲律賓塔爾火山恐將大爆發 當局計畫疏散20萬人

2020-01-13 10:38

哈利今與父兄見女王 協調退王室安排

2020-01-13 00:14

哈利梅根若輪流住英國加拿大 任何所得都要繳兩次稅

2020-01-12 18:33

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-13 06:58

日本億萬富豪再引話題 公開徵女友陪繞月

2020-01-12 20:57

影／野火肆虐沿路焦屍 澳洲記者：這是我遇過最糟的事

2020-01-12 17:32

京都飯店 掀削價大戰

2020-01-13 00:03

誤擊客機還有它 當年山姆大叔付出39億元代價！

2020-01-13 11:00

伊拉克基地又遇火箭攻擊 美國務卿譴責

2020-01-13 08:50

與台北締姊妹市前夕 布拉格市長批中國不可靠

2020-01-12 22:27

菲律賓塔爾火山開始噴發熔岩 超過50場地震

2020-01-13 11:04

影／NASA暑期實習才三天 美高中生發現新行星

2020-01-12 17:36

馬尼拉南邊火山噴發 菲律賓股市今休市一日

2020-01-13 06:25

美防長打臉川普：沒看到伊朗計畫攻擊四間美大使館證據

2020-01-13 08:28

友人爆料：梅根最終將定居洛杉磯 但要等川普下台後

2020-01-13 13:44

澳洲野火暖心一幕…狗狗碰鼻搖尾示善意 與無尾熊共喝一潭水

2020-01-13 13:04

哈利梅根退居王室幕後 川普：這不應發生在英女王身上

2020-01-12 22:57

美中第一階段貿易協議 川普取得勝利也付出代價

2020-01-13 14:46

防空飛彈普及化 你搭的飛機危機四伏

2020-01-13 00:14

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走

2020-01-13 10:33

電動休旅車 下波主流

2020-01-13 00:04

伊朗拘留英國大使 英：違反國際法

2020-01-12 19:18

RT：伊朗發生反政府示威 美國又想趁機推翻伊朗政府

2020-01-13 11:20

化解爭端 美中擬重啟定期經濟會談

2020-01-12 23:21

菲律賓塔爾火山瀕臨爆發 馬尼拉機場暫停起降

2020-01-12 22:13

引渡庭前夕 加拿大：孟晚舟符合雙重犯罪原則 應引渡美國

2020-01-12 18:04

韓台觀光類股今天一大漲一重挫 都跟陸客有關

2020-01-13 14:33

美防長艾思博：美國願意無條件與伊朗展開對話

2020-01-13 09:26

震撼印尼！留英男博士生性侵136男子 爆幼年遭霸凌

2020-01-13 16:08

印度警告巴基斯坦：別與中國共謀威脅嘉亞臣冰河

2020-01-12 17:05

派遣自衛隊赴中東 日相安倍：攸關日本經濟生死

2020-01-12 17:07

為反獨裁而跑 泰國數千民眾上街要帕拉育下台

2020-01-12 18:10

英加輪流住？哈利梅根恐繳兩國稅

2020-01-13 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top