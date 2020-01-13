平凡的柯洛布查很會選 有機會擊敗川普

民主黨挑戰美國總統川普的初選人選裡，桑德斯和華倫的主張太自由派、布塔朱吉太潮、拜登又被嫌「口無遮攔」，都叫選民不放心，「平凡無奇」的明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查（Amy Klobuchar）反而有機會在初選出線。

紐約時報專欄作家雷昂哈特（David Leonhart）看好柯洛布查的兩大優勢：她有抗川普的策略，且以往有贏得搖擺選民的佳績。

就總統候選人而言，柯洛布查不像「成品」--她演說時像宣讀法案的議員，而非能激勵選民的未來總統，且在最近一場辯論會上，花太多時間攻擊其他候選人，未能專注於自己想傳達的訊息。但雷昂哈特指出，關注柯洛布查的人持續增加，她仍可能後來居上。

雷昂哈特說，柯洛布查讓人想起也曾因為太過平凡、被批不適合擔任總統的杜魯門。兩人都是帶有民粹主義傾向的忠貞民主黨員。

柯洛布查的策略很明確：在最早辦初選的愛荷華州表現得夠好，下一站就是她的大本營明尼蘇達州，然後在新罕布夏州躋進前三名。

共和黨喜歡把民主黨人刻劃成自視甚高、看不起平民百姓的菁英人士。但柯洛布查的政治職涯築基在融合工薪階級和中產階級的形象上。

她的原生家庭一直掙扎於酗酒和離婚問題，但她不會羞於啟齒。她的先生貝斯拉爾（John Bessler）童年時期與父母和五個兄弟住在拖車裡。讀她的回憶錄《鄰家參議員》，會看到她不少自嘲的故事，有些很幽默。

雖然畢業自耶魯大學和芝加哥大學法學院，柯洛布查很擅於說服與她不一樣的選民。她知道所有農業政策和鄉村開發的眉眉角角。每年走遍明尼蘇達州的87個郡。

柯洛布查解釋，共和黨政策會傷害中產階級：處方藥變貴、健保更難買，以及氣候變遷的破壞力加大。她大談川普如何讓美國人失望，鼓動川粉明正言順換人挺。她承諾，如果當選，會對富人課稅、提高淨工資、挑戰霸道的大企業，並對抗氣候變遷。