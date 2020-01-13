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影／川普才推文示警…伊朗驚傳示威者遭槍殺

2020-01-13 13:53聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

伊朗當局坦承失誤擊落烏克蘭客機，導致機上176人全數罹難，在伊朗國內引爆大規模抗議聲浪，而就在美國總統川普11日上推特，聲援伊朗示威者沒多久，伊朗竟傳出政府支持者持槍朝抗議民眾開火，導致一名女性示威民眾當場喪命。

《每日郵報》報導，伊朗當地媒體取得畫面顯示，一名女性示威者11日晚間在伊朗首都中心抗議的女性示威者中槍倒地，血流不止。而當地即時通訊軟體Telegram群組上也留傳一段影片，顯示一名疑似兇嫌，手持步槍從犯案現場阿扎迪廣場逃跑的畫面。

而這起事件發生沒多久前，美國總統川普11日才剛在推特上發文聲援伊朗示威者，表示「致伊朗領導人，切勿殺害你們的示威者…全世界都在看，更重要的是，美國也在注意。」

伊朗隱瞞3天在11日才一改原本矢口否認的作法，承認因人為疏失誤擊落烏克蘭客機。當晚德黑蘭當地為罹難者舉行燭光悼念活動，卻迅速演變成示威抗議活動，現身參加燭光悼念活動的英國駐伊朗大使馬凱爾（Rob Macaire），還因此遭伊朗當局以「煽動群眾」為由短暫拘留。對此，英國譴責：無故逮捕大使已是明目張膽地違反國際法。

不滿伊朗政府無能犯錯還意圖隱瞞事實，民眾走上街頭抗議，高喊「獨裁者該死」，部分示威者甚至要求最高領袖哈米尼下台。

而隨著抗議聲浪擴大，安全部隊也隨之出動，逮捕數名示威者，並朝示威抗議民眾發射催淚瓦斯和橡膠子彈。當地報導聲稱，許多使用不當武力驅散抗議民眾的安全部隊，都是伊朗革命衛隊志願準軍事部隊巴斯基（Basij）的成員，並受當局命令行事。

伊朗當局坦承失誤擊落烏克蘭客機，導致機上176人全數罹難，在伊朗國內引爆大規模抗...
伊朗當局坦承失誤擊落烏克蘭客機，導致機上176人全數罹難，在伊朗國內引爆大規模抗議聲浪，而就在美國總統川普11日上推特，聲援伊朗示威者沒多久，伊朗竟傳出，有政府支持者持槍朝抗議民眾開火，導致一名女性示威民眾當場喪命。《每日郵報》
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