4成美國人相信今年會更好 但國家變糟

美國總統川普。 （法新社） 分享 facebook

美聯社和NORC輿論研究中心最新公布的調查顯示，近四成美國人相信他們個人今年將更好，半數認為持平，一成認為更差。但四成人認為國家今年會更糟，僅三成認為國家會更好。

2020年是選舉年，兩黨多數人都表示不滿意目前的政治環境。俄亥俄州辛辛那提一個29歲的客服代表說，他是左傾獨立派，支持民主黨總統參選人桑德斯。他說，如今每個人要麼是共和黨，要麼是民主黨，中間者很少。

加州聖塔安那一個78歲的共和黨老婦說，她對兩黨之爭感到不安，沒有民主黨美國將會更好。她和丈夫仍繼續工作，雖然她不認為兩人的未來會有改善，但她相信國家的方向正確，因為貧困少了，更多人有工作。

54%的共和黨人對美國今年將更好持樂觀態度，而感到樂觀的民主黨人只占11%。認為個人今年將更好的共和黨人是50%，民主黨人是33%。

調查中幾乎無人認為，政府今年會推動他們關心的問題，個人收入與健保是國家的重要議題。

六成民眾表示，政府今年的重點是經濟、聯邦預算和貿易，半數人認為是健保。民主黨人和共和黨人都表示，希望至少一項經濟議題成為政府的重點。認為貿易是重點的共和黨人占15%，而民主黨人只占5%。與共和黨人相比，民主黨人更可能認為健保是重要議題。

認為移民問題是今年重要議題的民眾少於一年前，約三分之一的人提到移民提議，其中的共和黨人比民主黨人多，而一年前是兩黨人數大致相當。

調查是在川普總統下令擊殺伊朗軍事領袖蘇雷曼尼前進行的，約三成民眾認為，外交是國家面臨的主要議題，而不是移民。外交議題中包括國安、美國捲入海外事務，以及作為美國對手的中國與俄羅斯。

但也有人認為國內事務比外交更重要，來自中國的歸化公民周晶是密西根州的汽車工程師，他表示教育問題重要，希望他的兒子作為美國人，能在與中國同代人的競爭中勝出。