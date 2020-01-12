選舉期間 社交媒體如何規範競選廣告？

美國的《通訊法》明文禁止廣播電台在接受聯邦層級候選人委托播放政治競選廣告後，對其廣告內容進行審查或拒播。不過此法並不適用於有線新聞網如CNN或社交媒體網站，而在2020年11月總統大選前，所有熱門總統候選人將會投入數千萬美元在上述平台上博取選民支持。 圖／德國之聲中文網提供 分享 facebook

美國的《通訊法》明文禁止廣播電台在接受聯邦層級候選人委托播放政治競選廣告後，對其廣告內容進行審查或拒播。不過此法並不適用於有線新聞網如CNN或社交媒體網站，而在2020年11月總統大選前，所有熱門總統候選人將會投入數千萬美元在上述平台上博取選民支持。

究竟各大社交媒體目前如何應對政治廣告中的虛假或具誤導性內容？

臉書

臉書免除了對政治家的第三方事實查核程序，允許其播放帶有虛假聲明的廣告。這項政策受到監管機關和立法者的抨擊，認為這可能導致虛假新聞傳播，使選民蒙受損失。民主黨總統候選人伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）甚至故意投放虛假臉書廣告以突出這一問題。

臉書首席執行官扎克伯格為公司的立場辯護稱，此舉是為了不扼殺政治言論，但他也表示，臉書正在考慮改善政策的方法。

臉書會對政治團體的內容進行真相核實。該公司還表示，若政治家分享曾經被揭穿不實的內容，臉書會查核並不允許該內容被放置在廣告中。

臉書周四表示，目前正在調整針對政治廣告的方針，包括允許使用者關閉特定的廣告目標設定工具。此外，未來將根據廣告方的「自定義受眾」，允許使用者選擇停止看到廣告，而且適用於所有類型廣告。

推特

推特已經禁止政治類型廣告。去年11月，推特表示政治類廣告包括提到政治候選人、政黨、選舉或立法的廣告。該公司還表示不允許宣傳特定政治或社會因素的可能後果的廣告。

推特執行長傑克·多西上月在聲明中表示：「我們相信政治信息的傳播應該是通過爭取，而不是付費購買而來。」

部分立法人士贊揚推特的做法，但批評者認為推特的決定會使在任者獲益，而知名度較低的候選人將會吃虧。

在臉書和谷歌平台上支出大筆廣告經費打擊對手民主黨的特朗普競選團隊認為，推特的禁令「愚蠢」，但對特朗普的競選策略影響不大。

推特財務長塞格爾（Ned Segal）表示，2018年美國中期選舉期間，競選人在推特上的總體支出不到300萬美元。

媒體分析機構Kantar Media的副總裁帕斯維特（Steve Passwaiter）指出:「從廣告角度而言，推特完全不在競爭行列中。臉書和谷歌在是政治廣告的巨頭。」

谷歌

谷歌周三表示，該公司將限制選舉期間的「受眾定位」技術在年齡、性別和郵政編碼的地理位置這三項範圍內。這項改變意味著，政治廣告無法利用公共選民記錄和政治傾向（如左派、右派等）鎖定廣告受眾。但廣告客戶仍能進行內容相關定位，例如對特定視頻的觀眾播放廣告。

谷歌及旗下的播放平台YouTube禁止廣告中出現虛假陳述，例如關於公眾投票程序、候選人年齡或出生地的不實訊息，以及錯誤聲稱公眾人物死亡等假消息。

谷歌並未全面禁止政治人物投放虛假或不實廣告。去年10月，美國前總統拜登的競選團隊曾要求谷歌撤下特朗普團隊的廣告，因為廣告中含有不實說法，但谷歌发言人對路透社表示，廣告並未違反網站政策。

SNAP

Snap公司允許用戶在旗下的社交平台Snapchat上投放政治廣告，前提是廣告不能含有誤導、欺騙或違反服務條款的內容。對Snap而言，所謂的政治廣告包括競選、宣傳信息的廣告。

Snap一般上不禁止具有「攻擊言論」的廣告，但其條規中禁止針對候選人個人生活的進行攻擊。

TIKTOK

來自中國的短視頻平台TikTok深受美國年輕人歡迎。該平台不允許任何政治廣告。

在去年10月发表的一篇博客文章中，TikTok表示希望確保平台能繼續維持「輕松愉快」的路線。TikTok全球商業合作事務副總裁錢德利（Blake Chandlee）稱：「我們認為付費播放政治廣告的生態不適合TikTok平台的使用體驗。」

隸屬總部設於北京的「字節跳動」（ByteDance）的TikTok最近剛面臨美國立法機關的審查，原因是美方擔心該平台對政治敏感內容進行審查，其存取個人數據的方式也受到質疑。

REDDIT

社交網絡Reddit允許上傳涉及政治議題的廣告以及聯邦層級候選人的廣告，但不包含州或地方選舉。Reddit也不允許觸及美國以外國家政治議題、選舉或候選人的廣告。該公司表示，所有政治類廣告都必須遵守其條規，禁止「欺騙、不實或誤導性廣告」，也不容忍「描述缺乏包容性或具高度爭議的政治或文化觀點及議題」。

領英

微軟公司旗下的領英（LinkedIn）去年禁止政治類別廣告。領英將政治類廣告定義為包含「支持或反對特定候選人或投票主張，亦或意圖影響選舉結果的廣告」。

微軟的搜尋引擎Bing也不許涉及政治或選舉議題的廣告內容。

PINTEREST

圖片分享平台Pinterest同樣在去年禁止競選宣傳活動。根據Pinterest的廣告政策，所謂的競選宣傳包括為政治候選人、政治行動委員會（PACs）、立法機關或政治議題打廣告並意圖影響選情的行為。

Pinterest的发言人法瓦扎（Jamie Favazza）表示：「我們希望為用戶創造一個積極正面的環境，與政治競選廣告本質上就存在分歧。」她對路透社稱，這也是該公司應對虛假信息策略的一部分。

張筠青/達揚（路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】