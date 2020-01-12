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民調：民主黨非裔族群 白登支持度居冠

2020-01-12 13:29世界日報 編譯林梅婕／綜合報導

民主黨非裔族群，白登支持度居冠。圖／世界日報提供
民主黨非裔族群，白登支持度居冠。圖／世界日報提供
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「華盛頓郵報」和民調機構艾普索斯(Ipsos)公布的全國民調指出，民主黨總統參選人前副總統拜登（Joe Biden）在非裔族群中的支持度大幅領先其他參選人，位居民調之冠。

民主黨非裔族群支持者中，48%支持拜登代表民主黨參選總統；另外兩位參選人，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），及麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren）在非裔選民中的支持度，分占20%和9%，還有4%支持其他參選人。

艾普索斯公關部主席楊恩（Clifford Young）說：「看到這樣的結果我們並不訝異，有六成的非裔選民相信，未來的總統應延續歐巴馬（Barack Obama）時期的政策，而很顯然這也是拜登競選團隊的目標，拜登和歐巴馬在民眾心中的連結更是密不可分。」

拜登在南卡羅來納州的非裔支持度也是大幅領先，但是在即將舉辦黨團會議和初選的愛阿華州及新罕布夏州，拜登的支持者仍以白人居多，在非裔族群中的支持度呈現膠著。

該民調也顯示，民主黨支持者中57%認為這次應該派出民眾認為最能打敗川普的人選，53%的支持者認為拜登打敗川普的機會最大；有71%的受訪民眾表示2020年絕對會出來投票，若拜登未來代表民主黨參選總統，有82%表示絕對支持，93%的人表示希望川普失掉連任的機會。

該民調於今年1月2日至1月8日間進行，在線上訪問全國1088位超過18歲的非裔（不包含西語裔）成年人，整體誤差值在3.5%左右。

另一份由「第摩因紀事報」（Des Moines Register）、有線電視新聞網（CNN）和MediaCom共同進行的民調則指出，拜登在愛州的民主黨支持度中僅15%，排名第四；第一名的桑德斯獲得20%的支持度，其次華倫也有17%。

民主黨民調拜登桑德斯

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