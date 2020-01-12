伊朗反對派要求最高領袖下台 川普挺「勇敢」伊朗民眾

伊朗8日在美伊緊張局勢中誤擊一架烏克蘭客機，造成176人喪生。伊朗政府連日否認後，11日終於承認犯錯，引發國民抗議，伊朗反對派要求最高領袖哈米尼為處理不當下台。

伊朗綠色運動（Green Movement）領袖卡羅比（Mehdi Karroubi）在網路上發表聲明，質疑哈米尼何時得知客機被擊落事件，以及當局為何拖延告知大眾真相。