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伊朗反對派要求最高領袖下台 川普挺「勇敢」伊朗民眾

2020-01-12 08:58聯合報 編譯范振光／即時報導

伊朗8日在美伊緊張局勢中誤擊一架烏克蘭客機，造成176人喪生。伊朗政府連日否認後，11日終於承認犯錯，引發國民抗議，伊朗反對派要求最高領袖哈米尼為處理不當下台。

伊朗綠色運動（Green Movement）領袖卡羅比（Mehdi Karroubi）在網路上發表聲明，質疑哈米尼何時得知客機被擊落事件，以及當局為何拖延告知大眾真相。

伊朗官方承認誤擊後，德黑蘭有數百名大學生抗議，要求涉及誤擊的官員撤職、法辦，遭警方驅散。美國總統川普發推文，呼籲伊朗政府允許人權團體觀察抗議情況，並表態支持勇敢、長期受苦的伊朗民眾。

群眾11日聚集在德黑蘭 Amir Kabir大學前面，抗議客機誤擊事件。歐新社
群眾11日聚集在德黑蘭 Amir Kabir大學前面，抗議客機誤擊事件。歐新社
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