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「嚴管」穆斯林國家！川普擬擴大旅行禁令 炒熱選情

2020-01-11 15:11世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

選舉年到了，白宮計畫再打移民牌，把更多國家列為「管制訪美」國家，炒熱川普的選情。

美聯社引述六個消息來源報導，配合2017年元月惹議的行政命令三周年，白宮打算推出更嚴格的旅行禁令，讓更多國家的人民不得如常進出美國。

白宮擬定「嚴管」的國家，主要是穆斯林國家，如伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞和葉門；委內瑞拉和北韓也包括在內。

三年前，川普原想禁止，但怕被最高院推翻而採「節縮版」的伊拉克、蘇丹、查德等，白宮也想這次重新列入。

政府提出的「節縮版」仍受到挑戰，且在最高院僅以5比4勉強過關。

2017年元月27日，川普公布旅行禁令時，輿論大譁，抗議四起，機場時常一片混亂；同時官司四起，法庭也熱鬧非凡。

這極具爭議的政策推行三周年之際，恰好也是國會眾院預定把彈劾川普案，轉交參院審理的敏感時節，川普團隊趁機會炒熱更具爭議的移民法修訂議題，深具「選舉氛圍」。

2016年總統大選期間，川普強調的一大競選諾言就是取締非法移民，就任以來，禁止穆斯林國家公民入境、美墨邊界築牆、逮捕拘留難民申請人等措施，不斷受到司法挑戰。

選舉年又到了，他顯然又想燃起移民法爭議的熱火，替自己的選情加溫。

就在這個禮拜，好幾個民權社團呼籲國會立法，對抗川普新舊的嚴峻執行移民法政策。

民主黨眾議員趙美心和參議員昆斯(Christ Koons)聯署了「不得禁止」法案，限制總統的行政裁量權，例如，如果要限制某些人入國，政府必須講清楚限制的理由；此外，基於宗教理由的旅行禁令，一律無效。

川普政府打算「擴張」的旅行禁令，包括本來就引起爭議的條款，例如，命令生效日之前取得的簽證，仍然有效，現在要改為生效日起依照新法規處理。

川普移民白宮

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