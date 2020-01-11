偷母社安金揮霍 前「佛州夫人」判監1個月

前佛州夫人偷母親社安金，被判一個月監禁。 (取材自臉書) 分享 facebook

保守派社群媒體名嘴、2016年當選為「佛羅里達州夫人」(Mrs. Florida)的凱琳·特克(Karyn Turk)9日被聯邦法官判處一個月監禁，出獄後需被軟禁五個月，還要做100小時社區服務，法官要求特克3月2日到監獄報到。

特克被控揮霍母親的社安金購物和餐飲，而不是支付母親的養老院費用，去年9月她認罪詐欺。

特克的83歲母親因患阿茲海默症去年7月去世；棕櫚灘鎮警方說，特克把母親的社安金和養老金支票用來購物、餐飲和付保母費，而不是付養老院的21萬9000元帳單。

但特克試圖向法官證明，她已受到足夠的懲罰，不應再到監獄服刑和被軟禁。作為保守派媒體的名嘴，她如果不為YouTube採訪名人和主持募捐，就意味著職業生涯的結束，因為她是靠在網路和社群媒體當評論員謀生。

特克交給法院一張4萬6000元支票，希望就此賠償政府的損失，但法官不同意，表示即使特克開始守法，她也犯下了重罪，不能開一張支票就可抵消刑期。法官說，人的一生都要為選擇付出代價，如果偷了政府的錢，就不會再有誠實的名聲。

法官表示，特克作為名嘴有許多粉絲，她應向粉絲發出重要訊息，就是不能偷了政府的錢而不用坐監；養老院服務員歡迎法官的裁決，表示從養老院的老人偷錢是重罪。

如果特克申請，母親的養老院費用可由聯邦醫療保險(Medicare)承擔，但檢方多次向她提出都被拒絕。養老院要求法院下令，以迫使特克支付母親的養老院費用，棕櫚灘郡法官2018年8月裁決，特克每月需付養老院250元，但她從沒付過。

特克表示將上訴，在上訴法院裁決前，她不會去監獄報到。