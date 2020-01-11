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打破130年紀錄 利嘉儀任芝大首位女性暨華裔教務長

2020-01-11 13:49世界日報 芝加哥報導

利嘉儀任芝大首位女性暨第一位華裔教務長 (芝大官網)
利嘉儀任芝大首位女性暨第一位華裔教務長 (芝大官網)
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芝加哥大學校長司馬博(Robert J. Zimmer)日前宣布，該校化學系教授、負責芝大科研工作管理的副教務長利嘉儀(Ka Yee C. Lee)，將從2月1日起接任芝加哥大學教務長職務，她將成為芝大1890年創校至今130年來，第一位女性教務長，也是首位任此職務的華裔。

司馬博在該校網站發布了這項人事任命，他表示，利嘉儀有豐富工作經驗，並具備結合不同學科、不同觀點者的能力，更充分理解芝大學術卓越與嚴謹治學的價值觀。

利嘉儀來自香港，從香港聖心女校畢業後，到美國布朗大學就讀，取得電氣工程學士學位後，進入哈佛大學獲得應用物理學碩士、博士學位，並曾在史丹福大學、加州大學聖巴巴拉分校接受博士後訓練。

利嘉儀對新的工作表示十分榮幸，她表示：「將把芝大特殊的學術氛圍，繼續傳承發展，很高興與各學科的同事一起拓展知識領域，確保芝大學子就學期間可以接受變革性的教育」。

與利嘉儀在香港就讀同所高中的一位學妹向本報表示，利嘉儀於初中到高中時期就已十分出色，「以她的成就為榮」。

根據芝大組織結構表，教務長為芝加哥大學管理職務中，僅次於校長的最高層管理人員，比副校長或其他方面行政主管的權責更廣更大，且芝大歷任教務長均為白人男性。

芝大介紹，利嘉儀原為該校管理科研的副教務長，她主要負責科研經費資源拓展、科研項目管理、科研安全、科研計算、科研發展支持，以及跨學部、跨學校、跨研究所的科研合作，過去五年，利嘉儀在芝大於香港開展的各項活動與合作項目中，發揮了領導作用，其中包括香港校區的建設。

利嘉儀的研究方向是膜生物物理學，共發表過125篇學術成果。

她在1998年加入芝加哥大學，擔任化學系助理教授，2008年晉升為教授。她同時還在詹姆斯弗蘭克研究所(James Franck Institute)、生物物理動力學研究所(Institute for Biophysical Dynamics)，和大學部擔任學術職務。

利嘉儀是美國醫學與生物工程學院院士團成員，也是美國物理學會會士。

芝加哥香港

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