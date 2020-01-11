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傳世銀要求台籍員工持中國護照 美議員致函世銀關切

2020-01-11 06:26聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國聯邦參議院外委會主席芮胥。本報資料照片
美國聯邦參議院外委會主席芮胥。本報資料照片
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對於媒體報導世界銀行（World Bank）曾要求台灣僱員須持有中國護照才能工作，美國參、眾議員近日共同致函世界銀行表達關切，指不應排除持台灣護照人士有意義地參與國際組織或在國際組織工作。

美國新聞網站Axios去年底報導，世銀曾要求台灣僱員須持有中華人民共和國護照，才能保住飯碗或被錄用；撰文記者表示，世銀資深主管得知此事後，已採取行動修正這項原則。

美國華府的世界銀行大樓。圖／聯合報系資料照片
美國華府的世界銀行大樓。圖／聯合報系資料照片
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聯邦參議院外交委員會10日發布新聞稿指出，外委會主席芮胥（Jim Risch）、參議員梅南德茲（Bob Menendez）、眾議院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、眾議員麥考爾（Michael McCaul）共同致函世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass），表達對此事深感關切，並要求說明錄用台灣籍人士的作法。

這封日期為1月7日的信件指出，最近幾件事引起了議員注意，世銀人力資源部門通知持台灣護照的人士，他們在世銀的工作取決於是否具有中國護照；其中幾位在世銀工作數年，並不需要持有中國護照。

議員表示，中國大陸政府持續在國際組織主張其觀點，即台灣是中國的一部分，但這種主張不符合聯合國大會第2758號決議；而且，並不是所有聯合國會員都認為台灣是中國的一部分。

議員接著說，把持有中華民國台灣護照的人士，排除在有意義地參與國際組織或在國際組織工作，並非共識，世銀或任何其他國際組織也不該以為可以這麼做。

議員透過信件提出六項問題，要求世銀在兩周內提供書面回應，包括世銀招聘過程或聘用條件是否考量國籍、何時制定這種政策，以及沒有中國護照而無法續約，但持有中華民國台灣護照的人士，是否能夠重獲工作等。

信件指出，世界銀行的誠信至關重要，原籍國不該成為聘用條件，這種行為違反世銀尋求最好人才的作法。

世銀護照

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