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超級盃期間 邁阿密性奴販運可能更猖獗

2020-01-10 16:05世界日報 編譯孫梁╱綜合9日電

佛州檢察長穆迪表示，超級盃期間的性服務及性奴隸販運活動將增加。 美聯社
佛州檢察長穆迪表示，超級盃期間的性服務及性奴隸販運活動將增加。 美聯社
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今年的職業美式足球超級盃大賽將於2月2日在佛羅里達州邁阿密市舉行，預計比賽期間的性服務及性奴販運犯罪活動將大幅增加；佛州執法部門9日要求酒店員工、優步等叫車服務公司的司機和安保人員提高警惕，發現後立即報告。

佛州檢察長艾許莉‧穆迪(Ashley Moody)9日表示，酒店和叫車服務公司往往是發生性犯罪的地點與媒介，酒店服務生和司機最可能遇到，他們應向執法部門提供性奴與性犯罪的線索和證據。穆迪說，佛州沒有性犯罪的空間。

執法人員表示，從事性服務的人多是年輕女孩，她們已成為性奴，今年2月2日舉行的超級盃等重大活動，往往是人口與性奴販賣的高峰期。

穆迪表示，他們需要酒店人員和司機的協助，檢方查處的性奴販運活動，多數是因為接到匿名舉報，執法部門才能將犯罪者逮捕歸案。

亞美酒店業主協會的會長希素兒‧史塔頓(Cecil Staton)說，他們收到執法部門的警告，協會所有成員都將配合警方，酒店經營者不應允許性奴販運的存在。

楓丹白露酒店(Fontainebleau)的總經理表示，他們對酒店所有員工都進行了培訓，以增強他們對人口與性奴販賣的識別，跡象包括進出頻繁房間、用現金付帳和年輕女性不離開房間。這家酒店還表示，他們要求所有員工發現可疑之處後立即舉報，舉報文化應受到鼓勵。

佛州當局表示，計程車司機和優步及Lyft等叫車公司的司機也應提高警惕，穆迪9日出席了優步公司對司機的培訓。美國酒店協會表示，查處販賣性奴是長期使命，需要各方配合，要靠各方的共同努力才能成功。

代表職業美式足球聯盟(NFL)與會的邁阿密海豚隊的外接員威爾遜表示，他家有五個姐妹，他對人口販賣強烈反感，他認為，發出遏制性奴的訊號十分重要。

足球邁阿密

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