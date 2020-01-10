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上月美墨邊界逮3.28萬無證客 連7月下降

2020-01-10 15:43世界日報 編譯孫梁╱綜合9日電

聯邦移民執法部門上個月在邊界逮捕了3萬2858名企圖偷渡來美者，為逮捕人數連續七個月下降，顯示川普政府和墨西哥達成協議，改變政策後，減緩了無證移民的湧入。

海關及邊境保護局(CBP)9日公布的紀錄顯示，去年12月進入美國的無證移民比11月略少，但比去年5月大減逾75%；5月的逮捕人數達13萬2000人，為13年來最多；在12月被捕的移民中，約8600人是全家攜行，無人陪伴的兒童3250人，都比11月減少。

被捕的移民通常在冬季下降，春天後又開始升高；但今年的降低趨勢表明，川普政府減少移民和限制庇護申請的政策產生了作用。

去年上半年湧入美國申請庇護的移民大增，其中多數是中美洲的家庭，導致關押設施人滿為患。由於法院2015年裁決，關押移民的時間不能超過20天，許多移民家庭獲釋後留在美國，在多年等候期間可合法工作，川普總統批評這種做法為「抓了就放」。

葛蘭德河谷地區的邊界巡邏隊約編制3000人，去年在逮捕高峰期間，近半數人員被派到拘留中心處理和看管移民，如今他們可重回邊界巡邏。葛蘭德河谷的邊界巡邏隊主管表示，如今他們每天約逮捕140人，比去年減少一半多。

墨西哥去年在川普政府加徵關稅的威脅下，同意5萬6000名申請庇護的移民在墨國等候。但維權組織對「在墨西哥等候」的政策提控說，墨西哥城市的治安差，等候的移民遭到攻擊、綁架和折磨，許多人只好放棄申請，重新回到中美洲。

川普政府禁止經過第三國的移民在美國申請庇護，意味著除墨西哥人外，其他國家的移民都必須在踏上美國之前就提出申請。

但墨西哥人沒有受到美國這項政策的影響，仍可在美國申請庇護，而不會被送回墨國等候。去年10月到12月，在邊界被捕的墨西哥移民人約3500人，而上一會計年度是全年6400人。

移民墨西哥川普偷渡

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