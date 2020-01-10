大法官金斯柏 第4度戰勝癌症

聯邦大法官露絲‧貝德‧金斯柏。(美聯社) 分享 facebook

聯邦最高法院再過不到一周就要展開新會期議程；九位大法官之一的露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)宣稱，自己的癌症病情已經成功治癒；她說她會繼續服務，「只要我還健康並且精神靈敏。」

86歲的金斯柏，7日晚間向有線電視新聞網(CNN)透露：「我的癌症已痊癒，這樣很好」；據稱她的「聲音充滿活力，表達也相當生動活潑。」

金斯柏是最高法院年紀最大的大法官，更被譽為女性主義典範；最高法院九位大法官中僅四位傾向自由派，其中一位就是金斯柏。

金斯柏於去年8月因為胰臟出現惡性腫瘤，接受為期三周的放射線治療；最高法院當時發表聲明稱，「該處腫瘤已徹底移除，也無證據顯示身體別處有症狀」，也說不需進一步治療。

金斯柏7日首度親自出面證實治療成功，成為她第四次順利擊敗癌症病魔。

第一次是在1999年罹患大腸癌，後來在2009年接受手術治療早期胰臟癌；2018年末跌倒後，醫生發現她肺部有癌變結節，隨後她便接受左肺部分切除手術，導致她在26年法官生涯中第一次在開庭第一天缺席。

去年11月金斯柏又因治療胰臟癌變腫瘤後，缺席一天的言詞辯論，最高法院稱她是因為胃部不適；當月稍晚她又住院一個月治療「風寒和發燒」。

接受治療期間，金斯柏依然保持活躍，就算必須缺席，還是依靠簡報與辯論文字記錄，完整參與法院事務。

去年7月，金斯柏對「國家公共廣播電台」(NPR)說：「我認為是我的工作拯救了我，因為與其一直想著身體的不適，如果我必須寫意見或讀簡報，我就知道我必須完成這些工作，所以我必須戰勝病魔。」

儘管如此，她的病情仍讓民主黨人擔心，若金斯柏在川普總統任內退休，勢必將有又一位立場傾向保守的大法官進入最高法院，終身任職。