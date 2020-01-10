增加政治廣告透明度 臉書不做事實審查

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臉書公司今天表示，對臉書平台的政治廣告爭議並非裝聾，在堅持不做事實審查、持續提供微目標定位工具的原則下，將增加廣告主的透明度、讓用戶有更多自主權選擇看不看。

臉書公司（Facebook Inc.）產品管理協理萊瑟恩（Rob Leathern）今天在官方部落格上宣布，臉書更新一系列廣告功能、增加廣告主的透明度，包括揭露廣告投注的受眾大小，並以新工具讓外界更容易搜尋、瀏覽政治廣告的細節。

去年11月推特公司（Twitter Inc.）全面取消政治廣告，谷歌公司（Google Inc.）採取更嚴格的措施，減少假消息傳播；臉書仍以言論自由為前提，堅守公司的政治廣告方針，因此遭批評，萊瑟恩說：「我們並非充耳不聞，而是持續和立法者合作協助保護選舉。」

「信使新聞」（The Mercury News）網站今天報導，這樣的廣告策略「讓候選人仍有機會運用臉書平台以謊言打擊對手」。

在相關的公告中，臉書仍維持對政治廣告不做事實查核，且提供廣告主「微目標定位」（microtargeting）的溝通工具。

微目標定位功能允許廣告主設定社群平台的小眾用戶，以便精準投遞訊息，這常是錯誤訊息在社群媒體平台散播的一種方式。

萊瑟恩說，臉書之所以維持微目標定位策略是回應客戶需求，「別的管道沒有社群平台擁有的微目標定位功能」。

延續臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的立場，萊瑟恩認為企業對社群平台的廣告和內容沒有篩選的決定權，這類廣告應由政府規範，臉書支持仍在擬議的「誠實廣告法」（The Honest Ads Act）。

法案趕不上社群媒體發展的速度；萊瑟恩說，「臉書和其他公司得自行設計出方針」，臉書的立場是「民眾有權聽到不同的聲音，不管是好的或壞的，因此那些言行可受公眾檢視與辯論」。

萊瑟恩說，政治人物不可能在臉書廣告中為所欲為，「仇恨性的言論、傷害性的內容，以及試圖恐嚇選民、阻止人們投票的訊息都會被下架和禁止」。

臉書公司本週針對廣告策略分階段溝通，先是7日公布禁止被深偽技術動過手腳的政治類影片，副總裁博斯沃斯（Andrew Bosworth）之後公開內部備忘錄：「如果我們限制人們獲得資訊和發表言論的管道，則完全沒有民主可言。」