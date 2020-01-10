美眾院通過決議案 限制川普對伊朗動武權限

美國眾議院通過決議案，限制總統川普對伊朗動武的權限。 美聯社 分享 facebook

中東情勢緊張之際，美國眾議院周四投票表決，以224票對194票通過，限制總統川普對伊朗發動攻擊的權限。這項決議可能僅具象徵意義，難以在共和黨占多數席次的參議院獲得支持。

民主黨議員表示，此舉是為了捍衛國會的憲法權力，共和黨則稱這項決議危及國家安全。

美軍上周發動空襲，狙殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼後，伊朗對美國駐伊拉克軍事基地發起導彈襲擊，未造成美國人員傷亡。未來是否會再出現攻擊行動，充滿不確定性。

眾議院表示，升高與伊朗的衝擊之前，應先徵詢國會意見。接下來，參議院將考慮眾議院通過的決議，或者民主黨參議員Tim Kaine提出的不同版本。