美中貿易 川普：立即展開第二階段談判

美國總統川普9日談及美中貿易指出，雙方將立即展開第二階段談判，但他也說，可能會等到美選後才會完成協議。

川普9日在白宮一場活動，被問及美中貿易進展，以及他預計何時前往北京；川普說，第一階段非常龐大，占協議很大一部分，對農民、銀行、金融業很好，也包括法規。

川普表示，將立即展開第二階段談判，這需要一些時間，他可能會想等到美選後完成，因為這樣可能會獲得更好的協議。

川普致詞時也提到，美中將簽署非常大的第一階段貿易協議，可能在1月15日簽署。

中國大陸商務部發言人高峰9日舉行例行記者會時表示，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議；雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。

關於第二階段磋商，高峰僅說，目前沒有更多信息可以向大家透露。

川普去年12月31日推文指出，將在2020年1月15日與中方簽署一項龐大且全面的第一階段貿易協議，儀式將在白宮舉行，中方會派高層代表出席；他之後將赴北京，展開第二階段談判。