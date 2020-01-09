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川普外交顧人怨 不信任度超過中、俄

2020-01-09 18:23台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

川普近年來提出不少具爭議的外交政策，包括退出全球氣候協定、退出伊朗核協議，受到其...
川普近年來提出不少具爭議的外交政策，包括退出全球氣候協定、退出伊朗核協議，受到其他國家人民的非議。(Photo by Wikimedia Commons)
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全球有三分之二的人不信任川普，甚至超過不信任習近平和俄羅斯總統普丁！美國獨立智庫皮尤研究中心8日公布一份民調，顯示出川普許多具爭議性的外交政策，包含退出全球氣候協定，受到其他國家人民的非議。相反的，德國總理梅克爾是大國中最受信任的領導人，呈現出西歐支持、東歐反對的現象。

僅右翼分子挺川普

根據《衛報》報導，皮尤研究中心從去年5月到10月進行民調，受訪者共3萬多人橫跨33個國家。雖然當時美國和伊朗的軍事衝突尚未爆發，但有64%的民眾就已對執政3年多的川普投下不信任票（信任度為29%）。

川普近年來提出不少具爭議的外交政策，包括退出全球氣候協定、退出伊朗核協議、在美墨邊境建築圍牆以及對外來移民實施更嚴厲的管制等，都受到其他國家多數人民的反對，而與北韓破冰的川金會受到最多人肯定。在西歐諸國（包含德國、法國、西班牙），超過75%的民眾對川普表達不信任，墨西哥更高達89%。

然而，在以色列、菲律賓、肯亞、奈及利亞和印度等國，川普受到過半的信任度，而且以右翼分子居多。針對皮尤研究中心的民調，川普只說：「若我變得更受歡迎，那代表我並沒有做我該做的事。」

東歐不信任西歐

《全國公共廣播電台》指出，在所有大國領導人當中，德國總理梅克爾獲得最多民眾的信任（46%），僅29%的民眾不信任，在西歐約有7成上下的信任度，而東南歐包含希臘、捷克等國，梅克爾僅獲得2成的信任度。而法國總統馬克宏略輸梅克爾（信任度41%），兩人的分布很類似，顯示出東南歐國家不信任西歐的領導人的現象。

此外，習近平的信任度敬陪末座（28%），但不信任度只有43%。同為政治強人、掌權20年的俄羅斯總統普丁，則有33%的信任度以及57%的不信任度。

在所有大國領導人當中，德國總理梅克爾獲得最多民眾的信任（46%），僅29%的民眾不信任。(林祐任／輯)

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川普梅克爾德國

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