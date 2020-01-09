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川普比普亭、習近平更不可信 33國民調：他負評最高

2020-01-09 17:13世界日報 編譯盧炯燊／綜合8日電

丕優研究中心（Pew Research Center）在33個國家或地區，對美、中、俄、德、法五位世界領袖的民意調查發現，美國總統川普的負面評價最高，最不值得信任，在五人中墊底，主要與他上任以來所推行的政策有關。

參與民調者被問及，在世界事務中是否信任五位領袖做正確的事情，結果是64％的人表示不信任川普，俄羅斯總統普亭為57％，中國國家主席習近平為43％；只有29％的人對川普充滿信心。

至於德國總理梅克爾(Angela Merkel)是最受信任，46％的受訪者表示對她有信心，有29％的受訪者表示不信任，其次是法國總統馬克龍宏，獲41％信任。

丕優的分析報告解讀這個民調結果時認為，川普的信任度最低，在很大程度上受到來自全球公眾的負面評價，對他的評價，遠低於前任總統歐巴馬。

報告指出，反川普的情緒在西歐尤為普遍；來自德國、瑞典、法國、西班牙及荷蘭，最少75%的人對他不信任；北美的墨西哥，對川普的信任度最低，只有8％的人表示對他有信心，主要是與他決定興建美墨邊境圍牆有關。

報告還指出，不僅川普受信任最低，自他上任以來，美國所獲評級也節節下降。

受訪國家裡，只有菲律賓（77％），以色列（71％），肯亞（65％），奈及利亞（58％），印度（56％）及波蘭（51％），對川普的信任度較高。

這個民調是在去年5月至10月展開，大多數人不同意川普退出伊朗核協議、退出巴黎國際氣候協議以及在美墨邊境修建隔離牆的決定。

川普政策裡，唯一獲得更多支持的是他對北韓的態度，有41％的人表示同意，不同意者為36％。

川普民調法國

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