規範全美無人駕駛 趙小蘭發起聯邦AV計畫

運輸部長趙小蘭。 美聯社 分享 facebook

聯邦運輸部長趙小蘭8日在拉斯維加斯的年度消費電子展(CES)做主題演講時，宣布發起一項聯邦規範自動駕駛汽車(AV)倡議計畫。她說，該計畫旨在整合現有相對分散且獨立的規章制度，確保美國在自動駕駛技術上處於領先地位。

聯邦規範自動駕駛汽車倡議計畫由運輸部與白宮科學技術辦公室共同製定，旨在協調該技術在跨38個聯邦部門、獨立機構、委員會和總統行政辦公室的工作，主旨為「 AV 4.0 –確保美國在自動駕駛技術方面的領先地位」。

賭城拉斯維加斯的消費電子展是全球規模最大、最具影響力的技術盛會 。趙小蘭在會上表示，全美50州各有不同的自動駕駛技術法規，這種分散且獨立的狀況，會讓廠商感到困擾，將影響對自動駕駛技術的研發。這項倡議是歷史性的，它將從安全、包容角度出發，整合現有分散且獨立的規章制度。

倡議計畫包括三原則，首先是保護用戶與社區。自動駕駛技術仍不夠安全，暫時無法大規模部署全自動汽車。未來數年，聯邦政府在保護用戶與社區方面的重點領域將是安全優先、強調保密性與網絡安全性、確保隱私和數據安全及增強移動性和可達性。

第二項原則，將通過技術中立、保護智慧財產權及法規現代化，來促進市場效率。

第三項原則的重點為協調整合，即推廣一致性的標準和政策，確保採用統一的聯邦規章制度。

趙小蘭還談到交通創新的議題，包括無人機系統和商業航天領域的技術創新。她表示：「勘測、搜索和救援、農業應用以及運送包裹和乘客，只是無人機當前和未來潛在用途的一部分」。

她說，目前美國有逾150萬架無人機和16萬名遠程飛行員已向聯邦航空署(FAA)登記註冊 。運輸部最近制訂了一項遠程ID規則，要求所有超過0.55磅的無人機都能被遠程識別。