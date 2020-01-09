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這波病毒不尋常 CDC：全美恐邁向嚴重流感季

2020-01-09 13:42世界日報 記者胡玉立／綜合報導

專家表示，美國這一季的流感病毒很不尋常，流感季節來得特別早。 圖／Ingimag...
專家表示，美國這一季的流感病毒很不尋常，流感季節來得特別早。 圖／Ingimage
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聯邦疾病防治中心(CDC)最新發布數據顯示，全美正邁向嚴重的流感季節。專家表示說，這一季的流感病毒很不尋常，流感季節來得特別早，至於危險性有多高，現在評斷還為時過早。

46州的衛生當局在2019年12月最後一周均已呈報流感活動「廣泛流行」；有流感症狀者前往看診的比例，幾乎飆升至兩年前、亦即2017-18年流感季節的最高峰值。兩年前的流感季是10年來最嚴重，約6萬1000人死於流感。

專家指出，今年的流感疫苗或許無法很有效對抗正在流行的這種流感病毒。但即便如此，有接種疫苗的人若遭受流感侵犯，狀況仍好過沒有接種疫苗的人。

CDC國內流感監測小組負責人琳內特·布拉默(Lynnette Brammer)表示，現在要判定本季流感嚴重程度還為時過早。儘管有許多人得到流感，但嚴重程度的兩大指標：住院和死亡人數尚未上升。

這一年的流感季開始得特別早。去年11月下旬，從德州到喬治亞州的深南地區，都受到流感重創。流感病毒隨後在加州和洛磯山脈各州爆發，但直到最近才散播到東北地區。

布拉默表示，這次流感大多數病例是由一種非常不同的B Victoria病毒引起。這種乙型病毒對兒童的影響往往比成年人和老年人大得多。本季到目前為止，有27名兒童死於流感。但小兒死亡人數通常到1月中旬才達到高峰。還有另外一種流感病毒A(H1N1)pdm09的流行情況也在上升中，它是「豬流感」大流行的後代 。豬流感在2009年首次出現，然後演變為季節性流感。

發展出智能溫度計應用程序、每天收集全國逾200萬溫度計用戶發燒讀數的Kinsa Health公司指出，流感活動去年12月24日達到最高峰值，略低於2017-18年度水平；與CDC的數據相符合。

Kinsa Health公司發言人妮塔·尼赫魯(Nita Nehru)表示，在那之後，發燒讀數下降近三分之一；但就算是本周的較低數字，也比過去歷年此時的水平高出許多。現在學生結束假期返校上學，流感樣活動數值可能很快又會上升。

Kinsa Health公司創始人辛格(Inder Singh)表示，該公司認為，發燒持續三天以上就表示得到流感，而不是普通感冒。

流感病毒流感疫苗

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