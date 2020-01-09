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金價升穿1,600美元 美伊局勢緩和後回落 油價大跌

2020-01-09 06:46經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

金價格周三一度升穿每英兩1,600美元，為近七年來首見，但美國總統川普的談話緩解市場對美伊發生更大衝突的疑慮，金價迅速回落，油價也重挫逾4%。

黃金現貨下跌近1%，報每英兩1,559.22美元，盤中觸及2013年以來最高的1,610.90美元。美國黃金期貨收跌0.9%，結算價報每英兩1,560.20美元。

伊朗攻擊令金價在周三盤中一度飆漲2.4%，但川普表示，伊朗對美國駐伊拉克軍事基地發起的導彈襲擊，並未造成美國人員傷亡，德黑蘭方面似乎正在緩解局勢。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「可能不會爆發戰爭，金價因此走低，但其餘推動走勢的催化劑仍在，黃金價格短期內上看每盎英兩1,640美元。」

美國經濟數據據，12月民間就業創八個月來最大增幅，令金價承壓。

鈀金延續大漲行情，上漲2.6%，報每英兩2,104.95美元。

油價周三重挫逾4%，盤中一度飆升至近四個月高點，但中東緊張局勢出現緩解跡象，且美國原油庫存意外增加，油價隨之回落。

布蘭特原油期貨下跌2.83美元或4.2%，結算價報每桶65.44美元；西德州原油期貨下跌3.09美元或4.9%，結算價報每桶59.61美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，上周原油庫存增加120萬桶，高於市場預期的減少260萬桶，也高於美國石油協會（API）公布的減少590萬桶。

金價隨中東局勢震盪，周觸及每英兩1,600美元後回落。 路透
金價隨中東局勢震盪，周觸及每英兩1,600美元後回落。 路透
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金價油價伊朗

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