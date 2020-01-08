臉書助川普勝選？ 高層承認但不贊同

Facebook臉書副執行長波茲的備忘錄曝光，內容提到川普之所以能贏得2016年美國總統大選，確是「臉書在背後推波助瀾」。他也說，川普競選團隊非常了解臉書的廣告演算法，他們會分析數據，再有效地將他們的政治文宣打入目標族群。因此他呼籲民眾保持獨立思考，以免被影響。

競選重臉書廣告

根據《CNN》報導，臉書副執行長波茲的備忘錄日前曝光，內容提及川普之所以贏得2016年總統大選，是因為「臉書在背後推波助瀾」，且擔心川普很可能因此再度於2020年大選中獲勝。

「臉書雖然對川普的選情有一定的幫助，但並不是大家所想的那樣。」波茲指出，川普的競選團隊的廣告投放策略，是他見過「有史以來最聰明的」。「川普競選團隊非常了解臉書的廣告演算法，他們會分析數據，再有效地將他們的政治文宣打入目標族群。」他補充。

波茲表示，身為一名堅定的自由主義者，並不樂見川普再次當選，但他認為在民粹主義當道及科技氾濫的現在，嫻熟這2種工具的川普已勢不可擋。他也直言，利用科技來改變人心的行為是不應該繼續的，「我相信我們絕不能這樣做，否則將萬劫不復。」

臉書的社會責任

據《紐約時報》報導，臉書已開始負起社會責任，去年12月，他們刪除了數百個人頭帳號、流傳假訊息的粉專及社團，公司更於日前宣佈，將對平台上的影片進行嚴格的審核，以防止「偽影片」流傳。

臉書在大多數國家都是使用者最多的社群媒體，也常成為帶風向的平台，用在政治廣告上，便造成錢多的人就能影響民意的現象。在2020年美國總統大選前的現在，政治文宣及風向也正在網路上迅速擴散。

波茲則提到，在民粹主義當道及科技氾濫的現在，民眾應該保持獨立思考及理性，以免被社群軟體的資訊影響，他表示：「我認為保持批判及獨立思考的同時，也能讓社會變得更好，討論總比忽視來得好。」

【更多精采內容，詳見 】