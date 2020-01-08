臉書高階主管：數位溝通奏效 可能讓川普再勝選

臉書高階主管博斯沃斯今天貼文表示，美國總統川普2016年勝選，不是外界所想的通俄門或劍橋分析等外力，而是數位溝通奏效，川普今年可能因此再次打贏選戰。

博斯沃斯（Andrew Bosworth）是臉書虛擬實境部門副總裁，哈佛大學畢業、曾任職微軟後加入臉書，2006年臉書推出創新的動態消息（News Feed）功能為其作品。

他今天在個人臉書專頁發表了2500多字的長文「關於2020年的一些想法」（Thoughts for 2020），談及政治兩極化是臉書必須面對的議題，不諱言臉書的政治廣告平台很有可能讓川普「在今年得到相同的選舉結果」。

臉書高階主管博斯沃斯（Andrew Bosworth）認為，川普之所以贏得2016年美國總統大選，靠的是川普團隊以「前所未有、優質的」數位溝通。

他觀察川普團隊奏效的數位策略，「沒有傳播錯誤訊息或惡搞的騙術、沒有分眾溝通、沒有對不同的人說不同的訊息，他們只是善用臉書給予的工具，傳送給受眾正確、有創意的訊息。」

博斯沃斯表示，數位廣告選戰的高潮線絕招是「精準定義受眾、影片、電子商務和新鮮的創意」。

博斯沃斯於2016年時擔任臉書的廣告部門主管，他直言，「俄羅斯外力介入是真的，但不全是經由臉書廣告。」

臉書於2017年9月初對外宣布，在廣告刊登紀錄上發現俄羅斯水軍花了超過10萬美元、進行3000則以上廣告，干預美國總統選舉。

他提到各陣營的候選人在臉書投入超過10萬美元以上的廣告費用，其他媒體平台的廣告費還沒算進去。他說：「在臉書投10萬美元的廣告或許是強而有力的工具，卻不可能買下一整個美國選舉。」

至於劍橋分析，博斯沃斯自我檢討在生意往來上，臉書犯了一些錯誤，但他堅稱「臉書沒有資料外洩」，而是劍橋分析沒有依約刪除資料，川普當選後還拿來邀功。

他很感謝川普的數位選戰經理帕斯凱爾（Brad Parscale）出面澄清，「劍橋分析對川普陣營完全沒有重要性」。

博斯沃斯自承「不是川普的粉絲」，並曾對2016年民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）政治獻金。這篇發文原本是博斯沃斯對臉書內部的文章，被紐約時報取得之後，他決定對外界公開，避免被斷章取義。

在2020年11月美國總統大選前，外力干預仍是熱門議題，臉書不改其政治廣告策略飽受批評，不過在訊息傳播的管控上，臉書改採諸多主動刪文的策略。

臉書本週一宣布禁止「深偽」（deepfake）技術的廣告影片，打擊使用人工智慧技術修改過的影片，給製作深偽影片的人壓力。

臉書公告要下架那些明顯看得出來「某個人沒有說、或做那種動作的影片」，避免誤導他人，尤其是選舉、政治人物相關的類別。