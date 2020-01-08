出庭不停玩手機...淫魔製片惹怒法官：再不放下馬上送監獄

「#MeToo」運動的好萊塢製片人溫斯坦(左)性侵案審理，7日進入第二天，法官警告在在法庭不停玩手機的被告溫斯坦，說再不放下就可能馬上送他進監獄。美聯社 分享 facebook

「#MeToo」運動的好萊塢製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)性侵案審理，7日進入第二天，法官警告在在法庭不停玩手機的被告溫斯坦，說再不放下就可能馬上送他進監獄。目前在遴選陪審團員，至今已被過濾掉40多人，1月14日將繼續遴選。

行動不良的溫斯坦身穿淺灰色服裝，提前25分鐘進入法庭，他因腰部剛做了手術，因此靠助行器行走。溫斯坦多次低頭看手機並打字，直至法警喝令他放下。

在溫斯坦案開審的6日第一天，洛杉磯郡檢方對他提出新的強暴指控，因此紐約曼哈頓檢方第二天(7日)提出立刻收押溫斯坦的動議，但被法官拒絕。

但法官不滿溫斯坦不停地玩手機，法官對被告律師說：「我對他總是拿著手機說過什麼了？說他會面臨何種後果？」

溫斯坦目前是以500萬元交保，法官對他說：「我不能強迫你回答問題，但你玩手機是違反法庭秩序，難道你的餘生是想在監獄度過嗎？」

但被告律師辯稱，溫斯坦是在等候進入法庭期間玩手機，一個法警過來提醒被告律師說，要告訴溫斯坦放下手機。律師照辦了，並將手機交給另一位律師保管。

被告律師也提出動議，表示鑑於洛杉磯郡剛對溫斯坦提出新指控，應有一段時間的冷靜期再審。律師拿著刊登溫斯坦新指控的報紙對法官說，所有人的手機都充滿新指控的報導，滿城都在議論，已形成了偏見，遴選陪審團的人會怎麼看？但被告的這一動議也被法官拒絕。

法官表示，陪審團的新一階段遴選將從1月14日開始，到21日結束，在3月6日前完成審案。

陪審團的海選階段共有120位候選公民，在法官問他們能否秉持公正時，許多人舉起了手，然後工作人員唸出43人的名字，稱他們可能無法做到公正斷案，可以離開法院了。