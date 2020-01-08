親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
澳洲野火燒不停
美中貿協添變數
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

我國發現2例符合武漢旅遊肺炎通報 疾管署擬列法定傳染病

月薪不到三萬他「甘之如飴」 原因曝光網友意見兩極

出庭不停玩手機...淫魔製片惹怒法官：再不放下馬上送監獄

2020-01-08 14:06世界日報 編譯孫梁／綜合7日電

「#MeToo」運動的好萊塢製片人溫斯坦(左)性侵案審理，7日進入第二天，法官警...
「#MeToo」運動的好萊塢製片人溫斯坦(左)性侵案審理，7日進入第二天，法官警告在在法庭不停玩手機的被告溫斯坦，說再不放下就可能馬上送他進監獄。美聯社
分享

「#MeToo」運動的好萊塢製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)性侵案審理，7日進入第二天，法官警告在在法庭不停玩手機的被告溫斯坦，說再不放下就可能馬上送他進監獄。目前在遴選陪審團員，至今已被過濾掉40多人，1月14日將繼續遴選。

行動不良的溫斯坦身穿淺灰色服裝，提前25分鐘進入法庭，他因腰部剛做了手術，因此靠助行器行走。溫斯坦多次低頭看手機並打字，直至法警喝令他放下。

在溫斯坦案開審的6日第一天，洛杉磯郡檢方對他提出新的強暴指控，因此紐約曼哈頓檢方第二天(7日)提出立刻收押溫斯坦的動議，但被法官拒絕。

但法官不滿溫斯坦不停地玩手機，法官對被告律師說：「我對他總是拿著手機說過什麼了？說他會面臨何種後果？」

溫斯坦目前是以500萬元交保，法官對他說：「我不能強迫你回答問題，但你玩手機是違反法庭秩序，難道你的餘生是想在監獄度過嗎？」

但被告律師辯稱，溫斯坦是在等候進入法庭期間玩手機，一個法警過來提醒被告律師說，要告訴溫斯坦放下手機。律師照辦了，並將手機交給另一位律師保管。

被告律師也提出動議，表示鑑於洛杉磯郡剛對溫斯坦提出新指控，應有一段時間的冷靜期再審。律師拿著刊登溫斯坦新指控的報紙對法官說，所有人的手機都充滿新指控的報導，滿城都在議論，已形成了偏見，遴選陪審團的人會怎麼看？但被告的這一動議也被法官拒絕。

法官表示，陪審團的新一階段遴選將從1月14日開始，到21日結束，在3月6日前完成審案。

陪審團的海選階段共有120位候選公民，在法官問他們能否秉持公正時，許多人舉起了手，然後工作人員唸出43人的名字，稱他們可能無法做到公正斷案，可以離開法院了。

洛杉磯監獄

延伸閱讀

前金牌製片性侵案紐約開庭 又遭洛杉磯檢起訴

哈維溫斯坦性侵案 紐約法院將開庭審理

好萊塢製片人溫斯坦遭刑事起訴 恐終老監獄

淫魔製片性侵案又一樁 女星淚憶過程

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

川普彈劾審判規則 參院共和黨不甩傳喚證人要求

2020-01-08 09:58

影／川普嗆炸伊朗52處 美軍秀52架F-35A「大象走路」

2020-01-07 17:04

宗教團體遭攻擊 美國國安部將協助防範

2020-01-07 15:38

美國公民身分資料 國安部悄悄分享給普查局

2020-01-07 15:38

內鬥、民粹…白宮寶座之爭＝對國家、總統定義的公投

2020-01-07 15:36

美國國安部擴大採集邊界被捕者DNA 收錄犯罪庫

2020-01-07 15:36

退出民主黨總統初選 卡斯楚挺華倫

2020-01-07 15:32

彈劾案 美前國安顧問波頓：願赴參院作證

2020-01-07 14:04

諷川普撒謊 伊拉克總理：蘇雷曼尼為和平而來

2020-01-07 14:01

德州重症嬰判暫緩拔管 母拒醫院公開病情

2020-01-07 13:48

燙死擱屍、高樓扔下… 20歲媽謀殺2子 又傷祖父

2020-01-07 13:44

兒要求拔管 91歲母：我要活下去

2020-01-07 13:40

賓州沃爾瑪 遭人蓄意遺留2臭蟲瓶

2020-01-07 13:38

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

影／時機敏感！波音737客機在伊朗墜毀 機上有180人

2020-01-08 11:44

伊朗報復！伊拉克境內美軍基地遭飛彈攻擊

2020-01-08 07:35

英國首位太空人：外星人肯定存在 可能已住在地球

2020-01-07 16:03

伊朗攻擊美軍基地...川普急開國安會議 白宮燈火未熄

2020-01-08 09:25

伊朗宣稱展開報復 美駐伊拉克空軍基地遭火箭攻擊

2020-01-08 07:39

伊朗發動兩波攻擊！美證實兩基地挨飛彈 正評估損害

2020-01-08 08:29

半空化為火球！客機墜毀伊朗 至少170人全數罹難

2020-01-08 13:24

伊朗稱美若回應攻擊 將在美國境內發動攻擊

2020-01-08 10:45

怕觸犯戰爭罪 川普心不甘情不願改口：不炸伊朗文化遺址

2020-01-08 08:18

警報解除？伊外長稱伊朗「完成相稱措施」 無意求戰

2020-01-08 10:58

川普針對伊朗攻擊回應：一切都好！明天上午發布聲明

2020-01-08 11:13

為什麼美伊衝突 不是買進黃金的好理由？

2020-01-07 16:07

全球最好用護照排名出爐...日本奪榜首 台灣排第32

2020-01-08 10:48

蘇雷曼尼送葬儀式發生踩踏意外 35死48傷

2020-01-07 17:55

川普想對伊朗做啥 全球都想懂

2020-01-07 23:59

影／川普嗆炸伊朗52處 美軍秀52架F-35A「大象走路」

2020-01-07 17:04

民調：美國人更不滿川普伊朗政策 多認為會開戰

2020-01-08 09:55

日本秋刀魚捕獲量史上最低 要怪台灣捕太多？

2020-01-07 19:19

IKEA矮櫃壓死男童 將付14億賠償家長

2020-01-07 18:11

跟人類搶水！澳洲恐射殺1萬頭駱駝

2020-01-08 10:36

母早起拉百葉窗冒出「無臉男」 她嚇得驚聲尖叫

2020-01-07 15:27

碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網暴動

2020-01-06 11:26

亞馬遜大火破壞更甚澳洲野火 專家：澳洲當局可能已經停止奮戰

2020-01-08 10:19

緊急增援！防伊朗報復 上萬美軍急赴中東

2020-01-07 23:52

剛獲選全球第三美 女星慘遭變賣原味物品

2020-01-07 19:53

伊朗稱有13套報復劇本 美預期一至兩天內攻擊

2020-01-07 21:40

影／畫面曝光！伊朗飛彈連續擊中美駐伊拉克基地

2020-01-08 12:28

美伊衝突...五類資產成贏家 將有好表現

2020-01-07 23:26

伊朗「十三套報復劇本」 鎖定美軍高階將領

2020-01-07 23:48

伊朗報復美國 特意選在蘇雷曼尼喪生時刻

2020-01-08 11:55

「天真而具毀滅性」紐時：美國務卿一人雙角讓外交更難

2020-01-08 10:48

蘇雷曼尼是來談和平的 伊拉克總理打臉川普

2020-01-07 15:19

中東供油恐斷！美伊若爆衝突 專家憂兩國恐鎖定能源設施攻擊

2020-01-07 22:15

伊朗人為蘇雷曼尼送葬發生踩踏意外...至少56死 葬禮延後

2020-01-08 09:50

還原度超高Cosplay 卸妝後網友驚呼：笑到噴飯

2020-01-07 17:54

經濟解析／安啦！美伊不會真正開打

2020-01-08 11:45

川普警告伊朗後 美展示52架F-35戰機壯觀軍演

2020-01-08 01:23

烏克蘭客機墜毀伊朗 機上176人全數罹難

2020-01-08 13:08

甩鍋或打臉？伊拉克總理稱蘇雷曼尼為和平而來

2020-01-08 00:02

日本對高恩妻子發逮捕令 沒收4億多保釋金創史上最高

2020-01-07 18:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top