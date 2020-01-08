伊朗報復? 伊拉克境內美軍基地遭至少六枚火箭攻擊

今日俄羅斯報導，美國與伊朗緊張情勢遽增之際，伊拉克西部美軍使用的Al Asad基地遭至少六枚火箭攻擊，甚至有媒體報導，至少30枚飛彈攻擊該基地。這項報導目前尚未證實，有無死傷也不詳。

美軍日前擊殺伊朗將領蘇雷曼尼，伊朗揚言報復，說有13套劇本，其中之一是以中、長程飛彈攻擊中東美軍基地。

該基地日前傳出遭到攻擊的報導，但美軍否認。