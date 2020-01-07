人工智慧發展與使用 美國白宮主張彈性管理

為限制有關單位「過度干預」，美國白宮今天提出管理人工智慧發展與使用的監管原則，美方並表示，期盼歐盟官員採取同樣避免過激的措施。

根據白宮公布的事實清單（fact sheet），聯邦機構針對「人工智慧採取任何監管行動前，應進行風險評估及成本效益分析，並聚焦於建立彈性架構，而非一體適用的監管規範」。

白宮提出上述原則之際，時值各企業競相整合人工智慧及深度機器學習運用於事業體，以維持公司競爭力。但多家公司和專家則說，這項技術引發有關控制、隱私、網路安全及未來工作等方面的倫理疑慮。

美國總統川普政府表示，各機構應「促進可信賴的人工智慧」，而且「必須考慮公平性、不歧視、開放性、透明性、安全性和可靠性」。

白宮舉美國食品暨藥物管理局（FDA）為例指出，FDA目前正考慮如何規範醫療裝置製造商使用人工智慧與機器學習技術。

白宮表示：「歐洲與我們的盟友應避免會扼殺創新的嚴厲模式，對抗專制政權使用人工智慧的最佳方式，就是確保美國與我們的國際夥伴仍是全球新創中心。」

歐盟執委會人工智慧高級專家小組（High-LevelExpert Group on Artificial Intelligence）去年發布倫理指引，且歐盟領導人正考慮採取監管行動。