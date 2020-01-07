影／川普嗆炸伊朗52處 美軍秀52架F-35A「大象走路」

美國猶他州希爾空軍基地6日，針對F-35A聯隊進行例行演練，展現了52架戰鬥機「大象走路」的壯盛軍容。雖然軍方稱這項演練早已規畫好，卻落在美國總統川普警告要轟炸伊朗52處目標的時候，時間點與數量上的巧合也引發不少聯想。

位於美國猶他州的希爾空軍基地，6日出動388聯隊和419預備役聯隊共52架F-35A戰鬥機，先在滑行道上進行壯觀的「大象走路」，接著展開「最小間隔起飛」（Minimum interval takeoff，MITO），展現美國空軍能快速出動大批F-35A戰鬥機的實力。

388聯隊在推特上寫到，「今天的演習展現了，基地在經過四年布署F-35，我們已經達到全面作戰能力」。419預備役聯隊表示，「我們突破了界限，測試了我們空軍大規模部署F-35A的能力。我們準備好隨時起飛、戰鬥並勝利」。

空軍俗稱的「大象走路」（Elephant walk），是指戰鬥機進行最小間隔起飛前，在滑行道或跑道集結，形成互相靠近的隊形。由於後機的機鼻緊貼著前機的機尾時，類似大象成群結隊向水源移動的情景，因而得名。

《每日郵報》指，這52架全副武裝的F-35A戰鬥機，總價值高達42億美元（約1273.65億新台幣）。美軍聲稱這次演習計畫早在數個月前就擬定，目標是展示和測試大量F-35A戰鬥機的戰備狀況。