美國國安部擴大採集邊界被捕者DNA 收錄犯罪庫

聯邦政府將採集被捕和在押移民的DNA，並錄入聯邦調查局(FBI)的犯罪資料庫永久儲存；國土安全部6日公布備忘錄顯示，採集將先試行，然後推廣到全國，適用於在美墨和美加邊界被捕的所有人，包括偷渡客、庇護申請人，以及美國公民和綠卡持有者，拒絕採集將導致被控刑事輕罪。

海關與邊境保護局(CBP)6日將開始採集被捕者的唾液，地點在底特律一帶的加拿大邊界，和與墨西哥Piedra Negras市交界的德州鷹隘鎮(Eagle Pass)；先期試驗將進行90天，底特律邊界凡是14歲以上的被捕者都要採集。

移民及海關執法局(ICE)也將進行先期試驗，由ICE指定一座移民拘留中心進行DNA採集，ICE的在押移民現已超過4萬人。

備忘錄說，CBP的採集對象不包括合法入境者，也不包括需要進一步篩檢，但尚未被捕的移民；CBP去年曾誤將一名在德州出生的18歲美國公民當成偷渡客逮捕，關押三周多後釋放。

川普政府去年宣布，為了遏制成年人冒充家長攜帶兒童入境，將擴大生物識別技術的運用；但移民和隱私維權組織認為，移民執法部門採集被捕者的DNA違反聯邦法，可被用做監視目的。

美國公民自由聯盟(ACLU)質疑說，採集DNA是要建立被捕和在押移民的DNA庫，將普遍引起擔憂。

國安部的備忘錄承認，採集的DNA不會立刻產生實效，因為要把採集的唾液交給FBI化驗，經過一段時間完成檢驗後，有問題的人可能已被釋放、遣返或交給其他聯邦執法機構。

邊界巡邏隊去年曾表示，擴大DNA採集可能影響到移民入境的正常程序，因為在DNA的採集與處理上，他們沒有受過衛生與安全標準的培訓。但國安部的備忘錄說，FBI將把培訓錄影教材發給CBP和ICE。