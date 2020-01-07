內鬥、民粹…白宮寶座之爭＝對國家、總統定義的公投

在川普粉碎政治法則贏得共和黨提名，最後入主白宮四年後，今年參選總統空前踴躍的民主黨正經歷同樣的考驗。

「美聯社」說，民主黨的總統初選充滿矛盾，參選人包括拒絕民主黨傳統政治路線，主張根本改變美國政治、社會和經濟體制的進步派。他們激發強大能量，卻也面對激烈反對。此外，民主黨以重視多元自豪，實力最強的第一線人選卻全是白人，而且大部分是男性。

民主黨也可能提名歷來年紀最大，或是年紀最輕的人選。年紀最大的桑德斯雖已78歲，卻以激進的進步派方針獲得年輕選民忠心追隨。只有37歲的最年輕參選人布塔朱吉，則獲得年紀較大選民青睞，許多與他同為千禧世代的選民卻對他的溫和派政綱敬而遠之。

今年白宮寶座之爭也趕上美國政局丕變，幾十年來的政治聯盟分崩離析，教育、性別和族裔使美國更加分裂，因此這次選舉可能不只是對候選人，也是對國家及對美國總統的定義的全民公投。

川普一些盟友說，川普已準備就緒，不惜把今年大選變成近代最慘烈的總統選舉。一直在煽動川普的焦土政治的前白宮顧問巴農說，川普將採取更激進的民粹和國家主義，而迄今大致保持君子之爭的民主黨人必須體認遊戲性質的「枕頭戰」已經結束。

民主黨初選一直擺脫不掉川普及其龐大的政治機器，而每一個參選人必須面對的最重要問題，就是他們何以是擊敗川普的最佳人選。

這些民主黨參選人的意識形態南轅北轍，有如在進行黨內內戰。他們唯一的共同點就是瞧不起川普，而每一個派系都相信別的陣營會造成讓川普當選連任的最可怕後果。

現代政治史上，在經濟成長之時競選連任的總統還沒有一個落選，而目前美國經濟強弱雖有爭議，可是川普上任以來失業率下降和股市長紅等數字是不爭的事實。

川普也已累積美國有史以來最巨大的政治財富，並用以打造龐大的政治機器。儘管選民態度改變、黨內爭鬥，以及歷來最昂貴選戰的論調充斥，巴農相信川普的命運最後將由他自己決定，「只有川普能夠擊敗川普」。