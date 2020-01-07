美國公民身分資料 國安部悄悄分享給普查局

國土安全部上月27日悄悄地在其網站發布文件，表示它已同意分享其資料庫的某些政府紀錄，以協助人口普查局製作美國每一個居民的公民身分資料。

聯邦最高法院去年禁止政府在2020年人口普查加入詢問公民身分的問題後，川普總統發布行政命令，宣稱根據政府現有紀錄提供公民身分資料，將使各州能利用合格選民人數而非所有居民人數重新劃分選區。政府後來一直在執行這項命令。

根據國安部的文件，公民及移民服務局 (USCIS)正分享溯自1973年以來歸化美國和擁有綠卡者的私人資料。海關與邊境保護局 (CBP)以及移民與海關執法局 (ICE)2013年以來的紀錄，也將向人口普查局提供非公民的全名、生日、住址、社會安全號碼、外國人登記號碼等資料。

CBP也分享到美國的外國旅客的旅行紀錄，包括簽證逾期居留者的資料。

人口普查局打算把國安部與其他機構提供的資料加以比對，然後把每一個人的紀錄納入統計模式，用以推算住在美國的公民和非公民人數。

但是，這種程序能否正確斷定每一個人的公民身分還不明。國安部的文件聲明沒有任何單一資料來源是完整和最新的，不過身分遭到誤認的人不會受到不利衝擊，因為這項作業只是為了做統計。

儘管如此，拉丁美洲裔和亞裔團體仍提出告訴，指控政府陰謀不讓它們的社區、非公民和其他移民獲得公平的政治代表性。

同時，政府這幾個月來一直試圖向國務院、社會安全署等聯邦機構和各州收集公民身分資料。內布拉斯加州去年11月率先同意與人口普查局分享其駕照紀錄。

國安部說，它是根據總統的行政命令提供資料，以協助人口普查作業決定在美國的公民、合法居留的非公民、非法居留的移民等三個團體的人數。它聲明這些資料「不會被用於做計畫性或行政執法決定」。

川普的行政命令宣稱需要「更可靠」的統計非法移民，以為移民作業和獲得公共福利的資格擬定更妥善的政策。

人口普查局官員早就主張利用政府現有紀錄製作公民身分資料，宣稱這比收集民眾在人口普查問卷提供的答案更正確也更省錢。