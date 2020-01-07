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宗教團體遭攻擊 美國國安部將協助防範

2020-01-07 15:38世界日報 編譯樊蕙／綜合6日電

國安部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)上周透過備忘錄發出指示，請該部各級主管提出內部建議，探討如何防止針對宗教團體的暴力攻擊事件發生，並在兩周內說明將如何依照近期內部報告列出的指導原則做出回應。

沃爾夫在備忘錄中寫道：「在沒有干擾或恐懼的情況下進行宗教活動，是我國民眾最基本、不可磨滅的權力之一；因此，任何意識形態的暴力極端分子針對宗教殿堂發動的攻擊特別可惡，必須予以制止。」

國安部的一個顧問團去年12月17日交給沃爾夫一份62頁的報告，建議該部任命新的主管職位，管轄宗教相關計畫，讓宗教機構接受的訓練更統一，也讓各州與當地執法部門之間的運作更協調。

該顧問團在2012與2014年都曾建議國安部主管幫助宗教團體預防暴力攻擊；但該報告稱，沒有證據顯示該部曾依照建議採取行動，而當時提出的許多建議，到現在都還是相當重要且迫切。

共同主持該顧問團的資深安全專家高登柏格(Paul Goldenberg)指出，隨著政權輪替，許多職務都換人擔任，因此該顧問團的一大建議是，指派一名主管專門管理保護宗教機構的事宜；他說：「我們希望國安部內部能指派主管，長期負責相關業務，因為這個問題短期內無望解決。」

國安部也在幾起攻擊事件後，針對部分宗教領袖舉行緊急應變訓練活動，但該顧問團在報告中警告，部分聯邦政策阻礙了執法部門解決宗教機構面臨攻擊威脅的能力；儘管近三年來宗教殿堂遇襲次數激增，該顧問團發現，聯邦、各州以及當地執法機構之間，在訓練、資源、以及合作等方面，還是「不一致」且「參差不齊」。

高登柏格說，聯邦政府應提供相關工具，幫助執法部門在網路上發現可疑威脅；該報告也建議國會為宗教機構提供更多維安補助經費。

國安

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