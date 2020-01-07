退出民主黨總統初選 卡斯楚挺華倫

上周退出民主黨總統提名戰的德州聖安東尼奧市(San Antonio)前市長卡斯楚(Julian Castro) ，6日表態支持另一參選人聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)。

現年45歲的卡斯楚曾任歐巴馬政府的聯邦住房部長，原本是此次總統大選的唯一拉丁裔參選人；他6日透過影音宣布，支持70歲的華倫。

他說，華倫「將確保，無論你住在美國何處或你的家人來自世界何地，你都能獲得機會」。

華倫則感謝卡斯楚支持，並稱卡斯楚是「果斷且逐步改革的強有力代言人」。