德州重症嬰判暫緩拔管 母拒醫院公開病情

德州11個月大重症女嬰汀絲麗·路易斯(Tinslee Lewis)是否應拔管的事件6日再起波瀾，女童的媽媽崔尼蒂‧路易斯(Trinity Lewis)舉行記者會，表示不再允許醫院對媒體公開說明女兒的病情；而該院一位發言人說，院方已在3日接獲這項消息。

路易斯在反墮胎組織「德州生命權利」(Texas Right to Life)、以及重症兒童家屬組織「保護德州重症兒童」(Protect TX Fragile Kids)於福和市(Fort Worth)庫克兒童醫療中心(Cook Children`s Medical Center)外共同召開的記者會，表示「目前的情況要剝奪我身為母親的責任，讓根本不認識我女兒的他人決定她的生命是否有存在的價值。」

這名早產女嬰去年2月1日出生，因為罹患罕見心臟疾病、慢性肺病和嚴重高血壓而持續住院，院方也說她自從去年7月以來依靠機器維生；醫師鄧肯(Dr. Jay Duncan)上月稱，女嬰目前相當痛苦，而且再多治療也無法改善她的健康；但路易斯說不相信女兒正在受苦。

路易斯還說：「我知道我女兒的醫療需求非常複雜，但我祈禱別人可以給她一次機會。」

院方去年11月10日援引德州法律「10日規則」，儘管家屬不同意，只要醫院道德委員會認可醫師判定，又無法將把病患轉送他院，就能在十天後拔管；德州第二上訴法院3日裁定該醫院不可移除女嬰的維生醫療設備，直到法院做出最終裁決。

據稱該院聯絡20多家醫院，卻沒有一家願意接收治療女嬰；「保護德州重症兒童」組織人員漢娜‧梅塔(Hannah Mehta)說，正在為女嬰尋找轉送醫院。