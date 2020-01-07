燙死擱屍、高樓扔下… 20歲媽謀殺2子 又傷祖父

芝加哥20歲女子阿麗亞‧紐威爾遭控謀殺自己兩名稚子，一名燙死擱屍在澡盆，另一名小小孩被她由11樓高的窗戶扔下，她自己再跳樓，但遭鷹架阻擋，雖嚴重骨折但是沒死。(取自臉書) 分享 facebook

芝加哥驚傳人倫慘劇，一名20歲女子阿麗亞‧紐威爾(Aleah Newell)遭控謀殺自己兩名稚子，一名燙死擱屍在澡盆，另一名小小孩被她由11樓高的窗戶扔下，她自己再跳樓，但遭鷹架阻擋，雖嚴重骨折但沒死，目前法院已裁決將紐威爾羈押，不得交保。紐威爾另遭控刺了祖父幾刀。

「美聯社」報導，慘案發生在2日凌晨；庫克郡(Cook County)的州助理檢察官墨菲(James Murphy)在交保庭上對法官表示，2日晨紐威爾把浴室熱水龍頭打開，放著水一直流，她的祖父接著進入浴室，紐威爾尾隨而入，先絞勒其脖子，再用置巾架打他的頭。

墨菲表示，接下來紐威爾到廚房拿了把刀，開始捅自己祖父脖子、肩部、雙手及臂部，共捅了十多刀，血濺得整個浴室都是，直到她祖父失去意識。

接下來紐威爾持刀捅七個月大的兒子阿米爾頭部19下，再把他臉朝下扔進熱水滾燙的澡盆。

墨菲說，紐威爾把阿米爾擱在澡盆，走到客廳，在紗窗割開大洞，再把兩歲大的兒子強塔維斯往外扔出去。過了大約20秒，紐威爾自己爬出紗窗，由11樓跳下，但撞到搭在3樓的鷹架，落在兒子屍體旁邊的水泥地。保安攝影機將兩人著地的光景拍了下來。視頻中可以見到，紐威爾跳樓並未死亡，爬動再坐起來。

警方在接獲911緊急報案，說有人受傷坐在街頭，接下來再發現浴室的受傷老人及嬰屍。

紐威爾還在芝加哥大學醫院養傷，並未出席交保庭；檢方表示，她祖父以緊急狀態送醫，但估計能存活下來。她曾向母親澤拉‧紐威爾(Zera Newell)表示，自己不想活了，希望母親能來接走小孩，但澤拉趕來時，紐威爾已經出門。