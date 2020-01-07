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兒要求拔管 91歲母：我要活下去

2020-01-07 13:40世界日報 編譯馬永慶╱綜合6日電

長島的91歲老婦艾琳‧李斯特(見圖)臥床不起，左腿接受了截肢手術，需要依賴機器生...
長島的91歲老婦艾琳‧李斯特(見圖)臥床不起，左腿接受了截肢手術，需要依賴機器生存，她的兩個兒子為了是否給母親拔管而對簿公堂。(News12LongIsland電視台截圖)
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紐約市近郊的長島地區一名91歲的老婦艾琳‧李斯特(Arline Lester)長年臥床不起，左腿也接受了截肢手術，更必須仰賴機器維持生命，她卻明確表示要活下去；但她的兩個兒子卻因對是否應結束母親的生命意見相左，而在6日對簿公堂。

她的長子6日在長島納蘇郡法院表示要讓母親仍靠著呼吸器和餵食管維持生命，而他的弟弟卻希望按照媽媽多年前立下的遺囑：拔管。

「紐約郵報」報導，62歲的愛德華‧李斯特(Edward Lester)說：「問題的癥結是我的弟弟想要她死，而我要她活。」

在這起讓人心碎的官司中，愛德華提交聲稱是去年11月拍攝的一段錄像，顯示他們的母親說：「我要活下去。」

愛德華說，曾在布魯克林布朗維爾125小學教了25年數學的媽媽，自從過去11個月被一連串循環和呼吸系統問題纏擾以來，便失去自主能力。

愛德華的58歲弟弟凱爾(Kyle)是長島迪克斯丘(Dix Hills)的律師和會計師，他要求納蘇郡高等法院法官宣布他是母親的唯一監護人，並承認希望為母親拔管，且堅持這是她的意願。

凱爾在12月3日呈交的法庭文件中指控愛德華違背母親的意願，讓她繼續活著，以便可以住在長灘的房屋，並「掠奪」她的資產，包括她每月領取的社安金和公校退休金共5400元。

凱爾要求西奈山醫院按照其母親在1999年立下的遺囑行事；她在遺囑中要求，如果她身患重病，不要使用機器為她延續生命。

愛德華在法庭文件中辯稱，自1999年以來，母親顯然改變了主意，他還否認維持母親生命會得到金錢利益的講法。

他說，事實上，如果母親的健康情況好轉，正如他所希望的一樣，就可以從醫院轉到療養院，而她的收入和房產(原本應由他兩兄弟繼承)，約值25萬元，很快就會被療養院的收費耗盡。

愛德華說，他為了照顧母親，放棄在丹佛的房貸和房地產經紀人的職業。

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