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賓州沃爾瑪 遭人蓄意遺留2臭蟲瓶

2020-01-07 13:38世界日報 編譯孫梁／綜合6日電

賓州一家沃爾瑪商店面臨臭蟲氾濫的危險，因為有人故意把兩個裝有臭蟲的瓶子留在商店內...
賓州一家沃爾瑪商店面臨臭蟲氾濫的危險，因為有人故意把兩個裝有臭蟲的瓶子留在商店內。(WSOCTV電視台截圖)
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賓州警方6日表示，該州華盛頓鎮Edinboro的沃爾瑪商店面臨臭蟲氾濫的危險；店方人員在2日和4日發現有人故意把兩個裝有臭蟲的瓶子留在商店內；商店採取了大規模滅蟲措施，警方也已展開調查。

商店人員先是2日在男更衣室內發現一個瓶子，裡面全是活臭蟲，裝在一件打折銷售的男童外衣的口袋裡。當時商店經理沒有在意，僅是把服裝扔掉，但沒有報告警方；接著商店4日又發現一個裝了臭蟲的瓶子，才引起店方警覺，並立刻報警。

第二個瓶子裝的是已死了的臭蟲，是在男裝部的皮帶銷售區發現的。

商店在發現第一個臭蟲瓶子後，除把服裝扔掉外，還請一家衛生安全公司進行檢查，結果發現臭蟲在更衣室裡亂爬，是吸人血的臭蟲。

警方採集了第二個瓶子上的指紋，並在現場蒐集其他證據，以便進行法醫分析；警方還調閱了店內有關區域的監控錄影，以從中查出可疑線索。警方認為臭蟲瓶子是一起孤立事件，只限於賓州這一家沃爾瑪店。

沃爾瑪表示，店內受影響的區域已被封鎖，由滅蟲人員進行清理消毒。

該公司認為這起一起犯罪事件，儘管滅蟲的費用不貲，但他們嚴肅看待，將密切配合執法部門展開調查。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，臭蟲可在縫隙、牆紙背後和髒亂處藏身，鑽進行李和折疊的衣服裡後，可被帶到其他地方。人如果被臭蟲咬，身上可能起水泡、出麻疹和產生過敏反應。

聯邦環保署說，消滅臭蟲需要耐心，可採用化學和非化學的滅蟲劑，但沒有迅速滅蟲的途徑。

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