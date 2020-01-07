伊拉克總理打臉川普說謊！ 蘇雷曼尼執行和平任務遇害

美國總統川普政府宣稱，在擊殺伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼時，後者正計畫要對美國利益進行「迫在眉睫」的攻擊，但根據伊拉克總理馬蒂（Adil Abdul-Mahdi）的說法，川普撒謊。

美國國務卿龐培歐為了替暗殺蘇雷曼尼找名正言順的理由，堅稱華府得到「有情報根據的評估」，蘇雷曼尼當時「正積極在該地區規劃」攻擊美國利益。川普更直白，指控蘇雷曼尼計畫對美國在中東各地的外交設施和人員進行「迫在眉睫」的攻擊。

但川普政府官員面對媒體記者要求出示證據，怒目相向且不予理會。

根據馬蒂，他本來打算在蘇雷曼尼遭暗殺的那天早上與他見面，居中斡旋伊朗和沙烏地阿拉伯之間的外交和解。

馬蒂告訴伊拉克國會，在美國駐巴格達大使館遭攻擊後，川普打電話給他，請他協助與伊朗調解，甚至為他的這番努力，親自向他道謝--營造出蘇雷曼尼來到巴格達不會有危險的假象--但川普竟在同時間打定主意要殺蘇雷曼尼，馬蒂對川普的兩面手法感到失望。

馬蒂5日已痛批美國鎖定蘇雷曼尼進行「政治暗殺」。

美國的全國公共廣播電台（NPR）引述馬蒂的說法報導，川普才剛要求馬蒂調停，美軍上周五就出動無人機擊殺蘇雷曼尼。

蘇雷曼尼抵達巴格達，並非想攻擊美國目標，而是要降低與沙烏地阿拉伯之間的緊張關係，沙國指控伊朗在去年9月攻擊沙國石油設施。蘇雷曼尼其實是在進行和平任務時遭暗殺，而他的任務可能給沙國和美國領導的反伊朗軸心成員國（例如以色列）之間製造出政治距離。