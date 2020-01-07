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前美國家安全顧問波頓：願赴參院作證

2020-01-07 02:38世界日報 記者顏伶如／綜合報導

前任國家安全顧問波頓(John Bolton)。 美聯社
前任國家安全顧問波頓(John Bolton)。 美聯社
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前任美國國家安全顧問波頓(John Bolton)6日發表聲明指出，如果收到傳票的話，願意前往參議院川普總統彈劾聽證會作證。

波頓在聲明中指出：「由於我是否前往參院作證再度成為熱議焦點，對於這個嚴肅問題，經過審慎考慮及研究之後，我已下定決心想出最好的解決之道。」

聲明中寫道：「我的結論是，如果參院發出傳票，我已經準備好將前往作證。」

先前在眾議院彈劾調查程序中，眾院從來不曾對波頓發布傳票，眾院民主黨團原本計畫對波頓前任副手古柏曼(Charles Kupperman)發布傳票，但因在法院面臨挑戰而作罷。

美國有線電視新聞網(CNN)6日報導，波頓這份聲明可能對參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)帶來新一波壓力，逼迫麥康諾讓某些證人在參院聽證會上作證，等於是同意參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer )及眾院民主黨團高層過去這段時間的強力要求。

到目前為止，麥康諾始終拒絕舒默提出的要求，希望兩黨議員暫時擱置證人是否出席聽證會的問題，先透過協商對參院彈劾審查程序達成協議。

美國有線電視新聞網報導，波頓與古柏曼都是眾院民主黨團鎖定詢問卻希望落空的重要證人，這項未完成任務如今由參院民主黨議員接手，期盼讓波頓、古柏曼出席參院彈劾聽證會。參院民主黨籍議員也希望讓代理白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)、國安顧問布萊爾(Rob Blair)在參院彈劾聽證會作證。

民主黨國安白宮川普CNN
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