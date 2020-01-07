賓州車禍案 警方確認五名死者身分及時間線

賓州高速公路5日凌晨發生一起連環追撞重大車禍，一輛由曼哈頓華埠出發的華人長途巴士，在駛往俄州途中發生意外，再被隨後多輛大車連鎖追撞，導致五人死亡。美聯社 分享 facebook

賓州高速公路5日凌晨發生一起連環追撞重大車禍，一輛由曼哈頓華埠出發的華人長途巴士，在駛往俄州途中發生意外，再被隨後多輛大車連鎖追撞，導致五人死亡。美聯社 分享 facebook

賓州高速公路(Pennsylvania Turnpike)5日凌晨發生一起連環追撞重大車禍，一輛由曼哈頓華埠出發的華人長途巴士，在駛往俄州途中發生意外，再被隨後多輛大車連鎖追撞，導致五人死亡，其中包括華人長巴司機馮雙清(Shuang Qing Feng，音譯)以及兩位UPS重型卡車司機。

賓州警方5日晚確認，在事故中身亡的長巴司機馮雙清報住皇后區拉盛，其餘四名死者為兩位UPS重卡司機，48歲的科勒(Dennis L. Kehler)以及53歲的科普勒(Daniel J. Kepner)，他們均為賓州中部居民，以及兩位來自紐約的長巴乘客，35歲的布朗士居民阿瑞亞(Eileen Zelis Aria)以及九歲的布碌崙(布魯克林)居民瓦克(Jaremy Vazquez)。

根據賓州警方的記錄，車禍發生在5日凌晨3時33分，在匹茲堡東南部蒙特普萊森村(Mount Pleasant)的賓州高速公路地段，馮雙清駕駛的華人長巴在沿下坡過右彎道時撞到公路邊坡，車身向左邊翻滾，打滑回到兩條車道中間並側翻在地，馮雙清也被甩出車外。

一輛聯邦快遞(FedEx)重型卡車在此時撞上側倒的長巴，巴士上的乘客阿瑞亞以及九歲的瓦克亦被甩出車外，長巴後又遭一輛UPS卡車追撞，卡車上坐有兩名司機科勒以及科普勒。

隨後，一輛奔馳私家車撞上UPS卡車，第二輛UPS卡車又撞上奔馳，奔馳車被困在兩輛重型卡車之間，奔馳車及第二輛UPS卡車的乘員沒有受傷，司機科勒與科普勒、乘客阿瑞亞與瓦克、以及長巴司機馮雙清則當場身亡。

約60位長巴乘客則被送至當地的三家醫院救治；賓州警方與國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)正對事故展開進一步的調查。

中國駐紐約總領館6日表示，自事故發生後，領館已立即啟動應急機制，經與當地警方、醫院等多部門核實，事故中迄未有中國公民死亡的報告，受傷人員中，核實到五名華僑華人與中國留學生，總領館工作組已與其中4人取得聯繫，表達慰問和關切，向其了解需協助的事項，目前該4人情況平穩。另外1人據告已由親屬接走。