俄演員扮童貝里 惡搞加州眾議員

民主黨籍加州聯邦眾議員華特斯(Maxine Waters)日前誤會自己和17歲瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)通電話，但對象其實是兩名自稱喜劇演員和惡作劇專家的俄國人。

這兩位俄國喜劇演員──庫茲涅佐夫(Vladimir Vovan Kuznetsov)和斯托利亞洛夫(Alexei Lexus Stolyarov)2日在YouTube上發布一段經過卡通效果變聲的10分鐘語音對話內容，並列入兩人的惡作劇單元「Stars Save the Earth」中；目前尚未得知這段對話是何時發生的，而關於該通電話是否符合標準安全程序，以及有無受到監控等問題。

華特斯4日以聲明表示：「這不過又是一樁俄國人搞的愚蠢惡作劇，就像他們之前對眾院情報委員會主席謝安達、共和黨聯邦參議員葛理漢，和參院多數黨領袖麥康諾所做的一樣。」

然而維安專家警告，這恐怕是俄國政府假借惡作劇之名，行破壞美國之實；庫茲涅佐夫和斯托利亞洛夫都否認這些揣測，表示他們和俄國政府並沒有關係，他們只是能和俄方難以取得聯絡的人士以電話聯繫上。

賓州大學的通訊教授傑米生認為，華特斯這通惡作劇電話已經幫俄國政府達到兩個目的：政治抹黑及塑造美方容易被愚弄的形象。

在這通電話中偽裝成童貝里的冒牌貨，更虛構一場童貝里和川普在9月的聯合國氣候高峰會上的互動；冒牌貨向華特斯哭著訴苦，說川普在會中直白的告訴他：「你無法向那些國會議員那樣的指控我，你不會成功的，我只希望能對我的競爭對手和對烏克蘭一樣讓他們都去受審。」

電話中可以聽出華特斯驚訝的反應，對方甚至假裝有這段對話紀錄的錄音檔，最後華特斯表示希望能盡快安排與童貝里會面後，便結束通話。