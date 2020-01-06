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美民主黨總統參選人楊安澤獻金大增 如何運用鬧分歧

2020-01-06 13:50世界日報 編譯林梅婕／綜合5日電

楊安澤。 美聯社
楊安澤。 美聯社
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民主黨總統參選人、華裔企家楊安澤(Andrew Yang)最近幾個月政治獻金大幅增加後，團隊內部對於如何運用大筆競選資金，亦即是否加碼投入愛阿華州的選舉或全部投入新罕布夏州，兩派幕僚已產生分歧。

新罕州長期以來都是楊安澤選戰的主力焦點，在國內第一階段初選期間，楊安澤在該州所投入的時間比其他參選人都還多；競選團隊認為該州的民主黨支持者，具有支持一位非傳統行政治人物的條件，對楊安澤來說是一大優勢。

楊安澤競選團隊的負責人萊恩(Nick Ryan)說：「我們在這兩州都會持續投入造勢活動，但是會加重在愛阿華州的比率，因為藉於當地的地域性質，我認為我們的參選人比其他人更有優勢。」

楊安澤去年第四季獲得的政治獻金比上一季增加65%，共獲得1650萬元，躍升民主黨所有參選人中排名第五；萊恩說他們除在愛州和新罕州布局外，也正籌備成立民間組織「超級星期二」。

在第一階段初選州完成投票後，競選團隊的目標就是讓楊安澤保持在參選人排名的前幾名，直到完成第二階段初選；然而在收到大筆資金後，除了決定是否要加重投入愛州選情，在兩州的選舉造勢時間分配也成為問題。

愛州尚未公布近兩周的民調，而新罕州已經超過一個月沒有公布任何民調，這也使競選團隊難以預估在12月19日的辯論會後，兩州的選民對楊安澤的支持度有何變化。

儘管如此，楊安澤的支持者族群已經逐漸走向多元化；在去年夏秋兩季時，支持者大多為男性和年輕人，但是現在女性和銀髮族的支持者也開始逐漸增加，有許多人表示對於楊安澤在辯論會上的表現印象深刻。

民主黨政治獻金

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