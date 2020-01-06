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美大選民調不同 彭博與華倫並列第3？

2020-01-06 13:37世界日報 編譯林梅婕／綜合5日電

民調機構Hill-HarrisX做出的最新民調指出，前紐約市長、媒體大亨彭博(Michael Bloomberg)的支持度在過去幾周似乎逐漸上升。

民調機構Hill-HarrisX做出的民調，是以「你覺得誰最適合代表民主黨參選2020年的總統？」命題，在去年的12月27日至12月28日期間，訪問431位自認為民主黨支持者和「左派獨立選民」的民眾。

結果顯示，第一名仍是前副總統白登(Joe Biden)，得到28%支持；第二名為佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，支持度16%；而麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫( Elizabeth Warren)和彭博並列第三，支持度11%；印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)支持度6%，位居第四。

儘管如此，由另一個民調機構RealClearPolitics做的民調結果卻截然不同；該民調顯示彭博的支持度僅5.8%，甚至比布塔朱吉的7.9%還來得低，與白登(29.4%)、桑德斯(19.4%)和華倫(14.8%)的差距更是相去甚遠。

細探民調結果可以得知，彭博在18歲到34歲族群的支持度僅6%；35歲到49歲族群的支持度則是11%；50歲到64歲族群支持度有10%；超過65歲以上支持度卻爆增到21%。

該民調和其他民調的結果也呈現分歧，據Hill-HarrisX不到一個月前釋出的民調，以及RealClearPolitics等其他七項民調也顯示，彭博的全國支持度都維持在5%；而更不用說是在已完成初選的愛阿華州，和即將進行初選投票的新罕布夏州，彭博的支持度都是保持低迷狀態。

民調桑德斯民主黨

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