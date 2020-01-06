好萊塢製片人溫斯坦遭刑事起訴 恐終老監獄

哈維溫斯坦從王牌大製片淪為千夫所指的淫魔。圖／歐新社資料照片 分享 facebook

好萊塢製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)面臨的性侵指控兩年多來不斷增多，現已超過75個，檢方決定對其中兩項提出刑事起訴，分別是他2013年強暴一名女性和2006年強迫另一婦女為他口交，為溫斯坦面臨的唯一刑事案。刑事審判的陪審團本周開始遴選，最終可能導致他終老監獄。

但67歲的溫斯坦對刑事指控不認罪，稱他與她們所有人的性關係都是兩廂情願。

溫斯坦的刑事審判將在陪審團遴選後開始，審案預計持續四周，至少一名好萊塢女星將出庭作證，其他許多指控者也表示會出席。

但溫斯坦的律師說，檢方刑事指控的基礎不牢，他們將在法庭上與指控者對證。律師表示，只憑一個女性的指控，並不意味著就是事實，只因溫斯坦被控犯罪，也不意味著他有罪。

自溫斯坦被捕和2018年首次出庭後，檢方尚未公開說明他的控案，但曼哈頓地區檢察官當時表示，指控溫斯坦的婦女具有非凡的勇氣，檢方相信，如果辯方認為指控者沒有信譽，將被陪審團拒絕。

溫斯坦的審判預計與資深影星「天才老爹」柯斯比(Bill Cosby)類似，被控2004年下藥和調戲一名女性的柯斯比，是「#MeToo」運動興起後第一個受審的名人，他的審案中有五名女性作證。

在溫斯坦一案上，檢方將追溯他數十年的性侵歷史，而不僅只局限於導致他面臨刑事控告的2006和2013年兩項嚴厲指控。兩項指控可導致溫斯坦被判終身監禁，但要求檢方證明溫斯坦是性侵慣犯。

為了證明溫斯坦是性侵慣犯，檢方準備請女星安娜貝拉莎拉(Annabella Sciorra)出庭作證。莎拉表示，1990年代的某年，即1993或1994年，溫斯坦曾強行闖入她在曼哈頓的公寓，並在她主演他製作的一部電影後，強暴了她。

對溫斯坦的首個指控是2017年10月在紐約時報曝光，檢方希望，在指控溫斯坦性騷擾和性攻擊的70多位婦女中，能有更多人站出來公開作證。