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美民主黨總統初選人 衝刺愛州

2020-01-06 13:30世界日報 編譯樊蕙／綜合5日電

民主黨總統初選的眾多參戰者，即將在2月3日愛阿華州「黨團會議」選舉中一較高下，並已開始全力衝刺；經過一年的競選活動，面對最重要的首場競爭，卻似乎沒人握有絕對勝算。

至少有四位參選人可望在愛阿華州取得優勢，或因成績不如預期而進一步影響後續選情；尤其是若往後有後起之秀竄出，將讓情勢更加膠著。

與過去初選不同的是，幾位取得領先的參選人當中，就算在愛阿華州表現中等，也沒有掌握足夠的資金或忠實支持者，能夠應付接下來的長期抗戰。

民主黨資深策士林克(Jeff Link)說：「我也認為目前尚未出現明顯偏好趨勢；我的直覺是75%選民就算說己決定要投誰，也可能改變心意。」

選情的不明朗狀態，又遇上參院審理川普總統彈劾案的議程，可能會有三位領先參選人必須回到華府履行職責，恐導致原訂於本月14日在愛阿華州首府第摩因的下一場參選人辯論改期。

分析人士認為，愛阿華州民主黨選民想要選出能擊敗川普的人，但卻想等著看其他人支持誰，再決定到底要投給誰；曾為前總統歐巴馬在愛阿華州出謀劃策的分析師特維斯說：「當選的可能性，現在變得比2007年更加重要，所以選民都要等到最後一刻再進行考量。」

自1976年起，在愛阿華州黨團會議搶下最多票的單一參選人，總共九人之中就有七人最終獲得民主黨提名成為總統候選人。

擁有300多萬人口的愛阿華州，2月3日當天最樂觀預期的投票人數為30萬；也就是說，五位領先參選人搶下的選票也不會超過該州人口的2%到3%。

假設有超過四位參選人達到15%門檻能贏得代表支持，愛阿華州的選舉結果也無法讓任何參選人取得顯著的代表支持優勢，因為該州將於7月在威斯康辛州密爾瓦基出席全國提名大會的41位代表，只占全部選民的一小部分，而且也可能會根據國會選區結果，分別支持不同人選。

愛阿華州民主黨

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