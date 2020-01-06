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女童被誤當野鹿 慘遭同伴射殺身亡

2020-01-06 12:29香港01 李福源

9歲女童與父打獵，被誤當野鹿遭射殺。圖片來源／臉書
9歲女童與父打獵，被誤當野鹿遭射殺。圖片來源／臉書
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美國南卡羅來納州（South Carolina）30歲男子扎羅迪（Kim Drawdy），上周三（1日）帶着9歲女兒勞倫（Lauren）往沃爾特伯勒市（Walterboro）郊區打獵，惟被2名同伴誤以為是野鹿，慘遭射殺身亡。當局正在調查事件，暫未公布會否拘捕或起訴涉事的2名槍手。

扎羅迪一行四人當日下午約2時半在沃爾特伯勒市的鄰近巴拉卡達公路（Barracada Road）的巿郊打獵，扎羅迪和女兒在努力將獵物趕入射擊範圍期間，突然遭到槍擊當場死亡；科勒頓郡法醫哈維（Richard Harvey）指出二人是遭到同伴射殺，但未有透露涉案槍支類型。

南卡羅來納州自然資源部（SCDNR）表示，暫未能確定扎羅迪與女兒事發時有否穿着區分獵人的橙色衣；當日是該片私人土地的獵鹿季節最後一日，打獵人士都會被建議穿上橙色衣，但這並非硬性規定。

親友得悉兩父女的死訊均示震驚，扎羅迪的兄弟班尼（Benny Drawdy）稱，扎羅迪很喜愛戶外活動，且特別喜歡狩獵，勞倫則在幾星期前才獵殺了生人中的第一隻鹿，「我悲痛欲絕，起初根本無法相信這是真的，這是不可能的！我真的心碎了。」友人威廉斯（Shirley Williams）謂：「我相當震驚，這不應該發生。這只是一次單純的打獵之旅，最終竟變成悲劇，實難想像怎麼可能會發生。」

自然資源部發言人盧卡斯（David Lucas）表示，南卡羅來納州每年都發生打獵意外，最近的意外均集中在打獵季節快將結束的時候；該州在2018年共發生16宗打獵意外，其中11宗涉及槍支，造成2人死亡，另外5宗則與砍伐樹木有關，例如樹木倒塌而導致死亡，但「這並非經常發生。」

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文章授權轉載自《香港01》

槍擊

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