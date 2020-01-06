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伊拉克起草備忘錄要美軍撤離 龐培歐：伊國人民不同意

2020-01-06 10:20聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國日前在巴格達發動空襲狙殺伊朗將領蘇雷曼尼，伊拉克國會5日通過決議案，要求政府終結美國等外國在伊拉克駐軍。對此，美國國務卿龐培歐表示，伊拉克人民希望美軍留下，以繼續打擊恐怖主義。

華盛頓郵報報導，龐培歐5日接受福斯電視台採訪，討論美國後續戰略。美國3日在巴格達發動空襲擊斃八人，其中包括蘇雷曼尼和伊拉克民兵組織「人民動員」次長穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

伊拉克總理馬蒂稍早指出，美軍空襲為一起「政治刺殺事件」，並向國會報告政府應該提出時間表，要所有外國軍隊撤離伊拉克，以維護國家主權。

龐培歐反駁馬蒂上述言論，稱馬蒂為「辭職的總理」和「代理總理」。馬蒂去年11月在伊拉克持續的反政府示威活動下請辭，但仍扮演看守人角色。

龐培歐說，「馬蒂受到伊朗領導人的巨大威脅，也就是我們正在反擊的對象。我們相信伊拉克人民希望美國繼續留下，以打擊恐怖主義活動。為了確保美國安全，我們將繼續做我們該做的事」。

伊拉克國會支持馬蒂看法，通過一項不具法律效力的決議案，要求終止美國等外國在伊拉克駐軍。然而，要取消授權美國等外國軍隊進入伊拉克的協議，國會需要通過具法律約束力的法案。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬蒂5日在電話中告訴法國外長勒德里昂，伊拉克政府正在起草一份備忘錄，要求外國軍隊從伊拉克撤出。伊拉克政府隨後在聲明中說，伊拉克政府多個部門正在為這份備忘錄做準備。

目前大約有6000名美軍駐紮在伊拉克各地。

不少民主黨人抨擊川普政府發動空襲，有人質疑川普欲將大眾注意力從參院審理他的彈劾案上轉移。

針對外界批評聲浪，龐培歐反駁稱，減少美軍駐紮國外各地仍是政府的首要外交政策目標。

龐培歐說，「無止盡的戰爭會直接導致國家疲弱，川普總統絕不會讓此事發生。我們將做對的事，讓美軍駐紮在正確地方…但請別誤會：美國的任務是減少在中東的足跡，同時仍能讓美國免受伊斯蘭國等流氓組織的侵擾」。

伊拉克有意要美軍撤離，美國國務卿龐培歐表示，伊拉克人民不會同意。法新社
伊拉克有意要美軍撤離，美國國務卿龐培歐表示，伊拉克人民不會同意。法新社
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伊拉克龐培歐美軍

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