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骨折失憶 碎玻璃插背 華裔女大學生長巴車禍驚魂

2020-01-06 05:48世界日報 記者鄭怡嫣／紐約報導

李綺芮在長巴車禍中腳踝受傷，小腿被打上石膏，被轉院治療。（李紫薇提供）
李綺芮在長巴車禍中腳踝受傷，小腿被打上石膏，被轉院治療。（李紫薇提供）
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「醒來時，巴士已翻覆，還以為是落水了，隨即驚覺自己倒在洩漏的汽油裡，趕緊逃離。」21歲的華裔女大學生李綺芮，是賓州長巴車禍的傷者，5日在醫院回憶驚魂一刻，仍心有餘悸。

家住紐約市的李綺芮，4日晚和一位同學一起，在曼哈頓華埠堅尼路登上一輛開往俄亥俄州的長巴；結束了與家人團聚的新年假期，她準備返回哥倫布市繼續大學課程。

賓州長巴車禍5日凌晨車禍，至少五人死亡，60人受傷。(美聯社)
賓州長巴車禍5日凌晨車禍，至少五人死亡，60人受傷。(美聯社)
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李綺芮在車禍中腳踝受傷、救治醫生給她的小腿打上石膏，隨後將她轉送其他醫院進一步診斷和治療；李綺芮在轉院的救護車上，與身在國外的母親通電話，安慰心急如焚的媽媽不要擔心。

李綺芮回憶，車禍發生時，她和同學正在睡覺，在激烈震盪後清醒過來的時候，巴士已經翻車；身邊的濕潤，一度讓她以為巴士掉到河裡，但刺鼻的味道很快讓她意識到那是汽油，於是趕緊掙扎著起身，和其他受傷的乘客一起逃離危險地帶。

緊急救援的醫生懷疑李綺芮腳踝骨折，隨後醫院將她轉送俄州哥倫布市的醫院。李綺芮的同學的傷勢要重得多，頭部被撞後一度失憶，送醫後逐漸恢復清醒，但後背插滿碎玻璃，讓人怵目驚心。

由於車禍時還是黑夜，李綺芮在慌亂中逃離及被送醫，後來才知道有五人死亡，不由得感慨自己的傷，還算是不幸中的萬幸。她說，不知道死者是否長巴的乘客，她也只能為其他的傷者祈禱。

車禍巴士大學生救護車紐約
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